特朗普怒斥世衛組織親北京 搞砸了

世界衛生組織在此次新冠疫情中扮演的角色受到許多質疑之際，美國總統特朗普周二激烈抨擊世衛組織“搞砸了!”

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美國總統特朗普周二發推譴責世界衛生組織親北京，沒有處理好新冠疫情大流行。新冠疫情目前在全世界造成75000多人死亡，僅在美國已造成12000多人死亡。

特朗普發推指責世界衛生組織“真的搞砸了!”特朗普表示，奇怪的是，這一組織得到美國大規模財政支援，卻圍繞着中國團團轉。我們將認真研究這一問題。

特朗普補充說，“幸運的是，我拋棄了這個組織最初要求我繼續對中國開放邊界的建議”。但是特朗普質疑，“他們為什麼要給我們其他的錯誤建議？”

世衛組織從來沒有像今天這樣受到廣泛指摘。1月23日，當新冠疫情在中國廣為泛濫，疫情向國外蔓延，中國被迫下令武漢封城之時，世衛組織當晚召開的緊急會議仍然拒絕宣布新冠病毒疫情構成全球公共衛生緊急事件，世衛組織此舉，後來被批評為有意袒護中國，延誤國際抗疫最佳時機。法國『世界報』當時報道指出，世衛組織在是否宣布新冠疫情構成國際公共衛生緊急事件一事上受到來自中國的強大阻力。

世衛組織總幹事譚德塞1月28日在北京會見中國國家主席習近平時，被批評附和中國官方立場，讚揚抗疫成績，而沒有對中國在疫情早期隱瞞信息，嚴重耽誤幾周時機一事提出任何批評，譚德塞在北京的表現隨後受到廣泛的批評。

不過，在特朗普周二抨擊世界衛生組織後，聯合國發言人為譚德塞辯護，認為譚德塞領導的世衛組織在支持多國抗擊新冠疫情以及幫助運輸數百萬醫療物資以及培訓人員方面做出了巨大的工作。“世界衛生組織顯示出國際衛生體制的力量”。