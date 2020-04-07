甩不掉的鍋 友邦也懷疑北京隱瞞疫情

對中國隱瞞疫情的質疑，最早是西方國家開頭的。中國拿出傳統武器，一言以蔽之：“敵對勢力”，予以否認。此舉用來打發本國信息封閉的民眾或許管用，但對於本國懂得翻牆的民眾，也已減去了許多效力，這從互聯網諸多網民的反應可窺一斑。最新的情況是，連日來，中國的所謂老朋友國家，也開始不相信北京官方的疫情數據了。而且，許多懷疑直衝着北京最要辯護的痛點而去，比如病毒源頭，比如死亡數據，比如感染比率等等。準備向中國提出申訴和賠償的也躍躍欲試。

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最新的例子是與中國關係密切的伊朗。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾4月5日表示，中國官方的統計數據似乎是一個“慘痛的笑話”，讓世界上許多人認為新冠病毒就像流感一樣，且死亡率更低。他還表示：“如果中國說疫情在兩個月內得到了控制，人們應該認真考慮一下。”

如同每一次一樣，這些話一出口，就遭到中國所在地使館的反駁，這些國家現在也有應對中國的辦法，該說的已經說出去了，但要補充說明，跟中國關係繼續良好。比如中國大使館抗議後，伊朗外長穆薩維就說“中國在抗擊疫情中展現的勇敢、奉獻和專業精神應該得到感謝”，“在這些艱難時刻，伊朗一直感謝中國”。前面提到的那位發言人後來也說，中國對伊朗的支持令人難忘。就是說我感謝你歸感謝，你隱瞞歸你隱瞞，兩回事。

另外一個例子來自巴西，巴西對中國對抗疫情的嚴重不信任先是由總統的兒子，議員愛德華多·博爾索納羅來表達的，他形容中國是獨裁政府，處理疫情如前蘇聯處理切爾貝利核電站事件一樣隱瞞真情，他在3月時發推稱新冠疫情“這是中國的錯”，中國為了逃避批評而隱瞞疫情，“全球新冠病毒大流行有一個名字：中國共產黨”。他在4月1日的推文中曾用“中國病毒”也形容新冠病毒，他的話引發了一場巴中危機，後來巴西官方出面，如伊朗所做的那樣，重申巴中關係友好。不過這件事沒完沒了，這次是巴西政府閣員，教育部長溫特勞布出面說話了，4月5日，他直戳中國最不願聽的痛處，說新冠疫情全球大流行，源頭就在中國。他還模仿中國口音寫到：“從地緣政治角度看，這場全球危機過後，誰會變得更強大？”，暗指新冠疫情將幫助中國“統治世界”。中國大使楊萬明很憤怒，4月6日發表聲明反駁，說這是“帶有強烈種族歧視色彩”。沒想到，巴西這個金磚幾國的重要成員，一直向中國出口大豆的老朋友又來這一套。中國的抗議由其大使發推表述後，這位部長似乎沒有退縮的意思，與中國大使發表聲明同日，他表述的大意是，如果中國不要拒絕我們訂購呼吸機的訂單，我會跪在中國大使館門前道歉。

西方國家對中國隱瞞早期抗疫的數據，後來武漢死人的數據，一直都存有嚴重的懷疑。這些懷疑的根據首先是武漢人本身提出了懷疑，而且，中國的一些有良知的媒體在困難環境下堅持不懈的調查也從某種程度上應證了西方的懷疑。。艾芬事件出台後，西方輿論更對中國隱瞞醫護人員嚴重感染的情況吃驚，因為醫護人員感染，是人傳人的重要標誌，醫護人員感染的規模，是疫情嚴重程度的尺度，中國直到很晚的時候，才透露至少3000多名醫護人員感染了新冠病毒。

隱瞞疫情的後果是給人造成某種程度的假象，被指耽誤了全球抗疫的最佳時機，終至於導致疫情全球大流行。英國政府科學顧問向約翰遜首相提交的報告指出，中國低報確診數字，實際感染比公開報出來的要嚴重15到40倍。

現在已有不少國家的機構和組織開始提出索賠的問題，中共隱瞞給世界造成災難，給自己的統治也埋下極大隱患。在這種情況下，有人認為北京當局更應低調，該道歉的道歉，而不是想方設法甩鍋，以至於國際社會的懷疑愈加嚴重。