首度回應“推特門”事件 趙立堅：個人賬戶對美政客污名化中國的反應

中國外交部發言人趙立堅在時隔一個月後，周二出面主持了當天的外交部例行記者會。此前，他於3月12日在推特上佩文指控“可能是美軍把疫情帶到武漢”的表態，急速加劇了美中兩國在此次疫情中的外交摩擦。

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有網民指出，上一次趙立堅主持外交部例行記者會還是在3月6日。而在4月7日的記者會上，有日本記者再次向趙立堅提問有關新冠病毒源頭的問題，詢問其在推特上曾表示“可能是美軍將病毒帶到中國”這個看法是否代表中國政府立場？發表此言論的目的和背景是什麼？對此，趙立堅回答說，“我想問一下還有關於我個人推特的有關問題嗎？還有人對這個感興趣嗎？請你們一併提問。我只回答一次。”他表示，在新冠病毒源頭問題上，中國政府的立場是一貫的、明確的。這是一個科學問題，需要聽取科學專業的意見。

趙立堅說：“近期以來，各國科學家和醫學專家都提出了很多研究成果，他們的一些看法、意見值得重視。凡是皆有因果。我在推特個人賬戶上提出的疑問，是對前一段時間美國一些政客污名化中國的反應，也反映了中國很多人對這些污名化做法的義憤。”他續稱，大義當前，國際社會唯有加強合作，才能戰而勝之。希望美方同中方一道，按照兩國元首3月27日通話達成的重要共識，相向而行，加強抗疫等領域的合作。

3月12日，趙立堅在其受認證的推特賬戶上轉發了一段有關新冠肺炎疫情的短片。他在推文中針對美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)，3月11日在美國國會眾議院作證時的發言視頻節選發推文指，“美國疾控中心主任被抓了個現行。”他還反問，“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？”趙立堅在系列推文中並質疑，“可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”作為中國外交部發言人，趙立堅發表的這一陰謀論推文內容引發了美國官方的強烈不滿，美國國務院13日召見了中國駐美大使崔天凱。兩國高級外交官員美國國務卿蓬佩奧和中共中央外事辦主任楊潔篪更是在16日為此通話。

蓬佩奧在這一通話中強調，“對中華人民共和國圖謀把新冠病毒疫情過錯轉嫁美國表達了美方的強烈反對；現在不是散布不實信息和荒誕謠言的時候，而是各國團結抗擊共同威脅的時候。”楊潔篪則表示，“何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞”。他並指責，“美國一些政客不斷詆毀中國和中方防控努力，對中國進行污名化，激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。”此次通話並未減緩雙方在數日後所展現出的摩擦態勢，崔天凱隨後在23日接受HBO播出訪談節目“Axios on HBO”當中，被主持人問到近期引發中美激烈口水戰的新冠病毒陰謀論。

崔天凱表示，他認為散播與新冠病毒相關的陰謀論是很瘋狂的事。當主持人問他是否針對新冠病毒的陰謀論詢問過趙立堅本人，崔天凱表示他沒問過，並強調：“我在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。”主持人繼續追問是他或趙立堅的言論代表中國政府的立場時，崔天凱重申：“我是中國駐美代表。 ”兩國間因趙立堅推特爭議言論所加速的疫情摩擦，直至中國國家主席習近平與美國總統特朗普27日互通電話後有所冷卻。數日後，崔天凱4月5日在《紐約時報》刊文指出，“圍繞疫情中美兩國間有一些不和諧的聲音”。他並稱，“但現在不是相互指責的時刻，現在我們需要團結合作、互幫互助。”