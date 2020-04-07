香港無限期延長禁止非港人入境惟繼續對大陸開放

香港截止6日下午為止，新增24宗武漢肺炎個案，從去年年底至今總共確診數字914宗，由於疫情尚未緩和，不少確診個案更有外游紀錄，港府宣布無限期延長禁止所有非港人入境及強制檢疫措施。

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港府上月25日起實施“封關”措施，禁止所有非港人入境及強制檢疫，為期14天，但有鑒疫情嚴峻，港府在6日晚上再宣布延長“封關”措施，禁止所有從海外乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾到任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，至另行通知。

衛生署衛生防護中心公布，新增24宗新個案涉及14男10女，年齡介乎三至64歲，當中18人曾於潛伏期身處外地，3人為留學生。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

港府表示，疫情在全球蔓延且情況嚴峻，全球確診個案截至6日早上已超過118萬宗。至於香港情況，截至今日下午4時，確診個案總數較兩周前的357宗增加超過一倍。而過去兩星期，約75%確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者。故此，特區政府決定延長有關入境限制及暫停轉機服務措施，直至另行通告。

政府實施的措施重點如下：

～所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不準入境；

～從大陸、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不準入境；

～所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天；

～香港國際機場停止一切轉機服務。

防護中心發言人說：“鑒於全球各地的疫情正迅速蔓延，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外游計畫。”