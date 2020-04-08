世貿稱新冠病毒疫情“史無前例” 預測今年全球貿易將萎縮13%到32%

世界貿易組織周三發表年度貿易展望報告，報告稱新型冠狀病毒疫情“史無前例”，預測今年全球貿易將萎縮13%到32%，幅度可能超越2008年國際金融危機時的水平。

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世貿的報告稱，今年全球貿易下滑可能達到32%。報告指出，受貿易緊張局勢及經濟增長放緩影響，去年全球貨物貿易量已下跌0.1%，今年基本上全球所有地區的貿易量，都會出現兩位數的下跌，其中北美及亞洲的出口貿易將受到最大打擊；而從行業來看，電子和汽車製造業的貿易萎縮將更為嚴重。

報告強調，明年全球貿易有可能復蘇，但存在不確定因素，最終表現很大程度取決於疫情持續時間及各國抗疫政策的效用。

另外，國際勞工組織預計，全是了解將有12億5000萬的勞動人口直接受到新冠疫情影響。

路透社援引經濟學人智庫周三發表的報告稱，預期新型冠狀病毒疫情爆發將令今年全球經濟收縮2.5%，較環球金融危機時的情況更差。在最壞的情況下，倘遏制疫情大流行令發達國家財政收入減少並大幅增加公共開支，更有可能出現主權債務危機。

聯合國經濟和社會事務部稍早發布的研究稱，受新冠病毒疫情的影響，今年全球經濟收縮幅度可能接近1%(即0.9%)。研究並指出，如果全球對經濟活動的限制延續至今年第三季度，且財政應對措施未能對居民收入和消費支出提供支持，則全球經濟產出可能進一步萎縮。

另據路透社消息，歐洲央行周三對歐元區成員國財長表示，歐元區可能需要規模高達1.5萬億歐元的財政措施，來應對新冠疫情所造成的經濟危機。 周三結束的視頻會議經過16個小時的討論，未能達成協議。與會官員稱，德國、荷蘭和其他歐洲北部國家準備支持的歐盟措施規模僅有5,000億歐元。