中國外交部：中方將一如既往堅定支持世衛組織工作

中國外交部發言人趙立堅在周三的例行記者會上表示，中方將一如既往堅定支持世界衛生組織工作，支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。此前，美國總統特朗普周二在推特和接受採訪時，對世界衛生組織（WHO）在疫情中所扮演的角色提出批評，並稱該組織以中國為中心且在新冠病毒疫情問題上提供錯誤建議。

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鳳凰衛視記者當天提問趙立堅，美國總統特朗普昨天表示，世衛組織應對疫情“搞砸了”，並稱美方考慮將暫停向世衛組織繳納會費。中方有何評論？對此，趙立堅回答稱，“新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織在譚德塞總幹事帶領下，積極履行自身職責，秉持客觀科學公正立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。”趙立堅說，“剛剛結束的二十國集團領導人特別峰會發表聲明強調，要完全支持並承諾進一步增強世界衛生組織在協調國際抗疫行動方面的職責。中方將一如既往堅定支持世界衛生組織工作，支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。”他並強調，“在當前全球疫情快速蔓延形勢下，美方表示將暫停向世界衛生組織繳納會費，將嚴重影響世衛組織的正常運作，不利於國際抗疫合作。希望各國同舟共濟、守望相助，共同為全球抗擊疫情做出貢獻。”

此外，中國外交部網站還在當天稍早刊登了一篇題為“外交部發言人趙立堅就美國駐華大使布蘭斯塔德有關聲明答記者問”的新聞稿。該文寫道，“美國駐華大使布蘭斯塔德日前發表聲明稱，不久前特朗普總統與習近平主席就新冠肺炎疫情進行了非常好、富有成效的電話會談。他並感謝中方協助美國政府從中國進口所需醫療物資。中方對此有何評論？”對此，趙立堅回答稱，“如你所知，習近平主席應約於3月27日同特朗普總統通電話，兩國元首就中美抗疫合作和兩國關係交換了意見。這段時間以來，中方認真落實兩國元首通話的精神，就疫情防控同美方保持了密切溝通。兩國衛生部門負責人再次通了電話，兩國防控專家舉行了視頻會，雙方就疫情形勢和防控工作進行了有益的交流。”

趙立堅表示，“正如習近平主席指出，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。當前，美國內疫情繼續升級。我們真誠希望美方早日控制疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。我們希望美方同中方相向而行，按照兩國元首重要共識，相互尊重，排除干擾，加強抗疫等領域合作，推動中美關係沿着正確軌道向前發展。”美國方面，布蘭斯塔德在這封發表於4月3日的信中提到，“上周， 特朗普總統與習主席就COVID-19全球大流行進行了非常好、富有成效的電話會談。另外，周末時，我與鄭澤光副部長談了關於我們兩國打擊COVID-19的共同努力。我強調了現在就是向前看的時候，並對中國就出口需要的醫療用品到美國，對我國政府給予幫助，傳達了我的感謝。”

布蘭斯塔德在信中表示，“沒有一個國家可以獨自打這場戰役。我有信心，我們兩國將繼續找出共同合作的方法，抗擊這個威脅所有人生命的共同敵人。”他最後寫道，“向前同行。我知道我們必將度過難關。 ”此外，特朗普本人周二在推特上寫道，“世衛組織真的把事情弄砸了。出於某種原因，他們基本由美國出資，卻非常以中國為中心。我們會好好看一眼的。幸運的是，我很早就拒絕了他們讓我們保持對中國開放邊界的建議。他們為什麼給我們這種錯誤建議？” 1月31日，隨着中國境內疫情的快速激增，世界衛生組織建議各國不要禁航，不過該組織提到各國政府有權採取措施保護本國公民。特朗普還在當天的白宮記者會上威脅將暫停向世衛組織提供資金。