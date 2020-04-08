封城76日後武漢終“解封” 廣交會將首次以網絡形式舉辦

4月8日0時，隨着湖北省交通運輸廳宣布離漢通道正式解封，武漢警方正式解除了包括高速公路出口在內的75個點位、288個道口的封控，為應對新冠肺炎疫情爆發而執行的長達76天的離漢通道管控就此結束。此前，依照4月7日召開的中國國務院常務會議決定，第127屆廣交會將於6月中下旬在網上舉辦，這也是其將首次以網絡形式進行。

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8日0點一到，自今年1月疫情暴發在經歷了史無前例的封城措施後，武漢正式解除封城，所有離漢通道全部開通。在武漢京港澳高速公路武漢西收費站，第一輛離漢的車輛駛出收費站後僅半小時之內，就有618輛車從武漢西收費站出城。有司機表示，封城76天後終於能夠出城，感覺非常激動。許多司機都鳴笛通過關卡，表達興奮之情。此前有媒體報答稱，封城政策結束的第一天至少會有6.5萬人離城，其中從4月7日的火車車票預售情況來看，4月8日預計有5.5萬餘名旅客乘坐276列旅客列車離漢，這些人中去往珠三角地區的旅客較為集中，占離漢旅客總量四成左右。中國鐵路武漢局集團公司相關部門負責人介紹，4月8日解除離漢離鄂通道管控措施後，湖北省內的首趟始發列車是6點25分從漢口站開往荊州的D9301次；開往湖北省外的首趟始發列車是7點06分從武漢站始發開往南寧東的G431次。

據了解，面臨著至少2萬的武漢返粵人員，廣州白雲區、深圳、中山東區、韶關、湛江等地要求武漢返粵人員供最近的核酸檢測結果，如不能提供，他們會幫助進行檢查，結果為陰性才可回到社區和村裡。深圳、韶關、湛江還要求7天後再進行第二次核酸檢測。航空方面，據《時代周報》從新媒體記者不完全統計，4月8日從武漢直飛的十五個熱門城市，包括北京、上海、廣州、深圳、成都、海口、昆明、廈門、溫州、重慶、西安、瀋陽、青島、南寧、三亞共計約54個航班。其中，直飛成都的最多，共有10個航班。此外，當天從杭州飛抵武漢的廈航MF8095航班成為天河機場當日首架到達的航班飛機，機場為其舉行了水門儀式。而中國東方航空公司MU2527武漢至三亞的航班，則作為8日首發航班從武漢天河國際機場起飛。

在離開武漢的航班上，空姐播報稱，“我們渡過了特別的76天，我們心懷感恩與感謝，感恩全國人民對武漢的守望相助，感謝社會各界對武漢的關心支持。” 民航湖北監管局副局長姜順則介紹稱，預計8日有200多個航班執行，人數大概在10000人左右。7日晚，湖北省政府網站發布消息稱，開啟離漢通道後，各地要繼續強化社區管控，學校、幼稚園繼續延期開學，居民非必要不出社區、不出市、不出省。據悉，根據相關規定要求，目前湖北省仍執行重大突發公共衛生事件 I 級響應。湖北省委書記應勇在當天主持召開省防控指揮部會議，強調在穩妥有序解除離漢通道管控的同時，保持對疫情的警惕性不降低、防控要求不降低，以重點人群防控為重點，內防反彈、外防輸出。他指出，“交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。”

另據了解，同樣受到疫情影響的“中國進出口商品交易會”（廣交會）經國務院常務會議決定，將於6月中下旬在網上舉辦。此前，廣東省商務廳曾宣布，第127屆春季廣交會不會在4月15號如期舉辦。廣交會舉辦地廣州正面臨較大的境外疫情輸入壓力。根據廣東省衛健委最新通報，截至4月6日24時，廣州市累計報告境外輸入病例111例，居全省之首。相關報道指，屆時將廣邀海內外客商在線展示產品，運用先進信息技術，提供全天候網上推介、供采對接、在線洽談等服務，打造優質特色商品的線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。