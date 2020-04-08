法國新冠死亡病例逼近1萬一千例“禁足令”將再次延長 馬克龍將發表講話

法國新冠疫情依然嚴峻，到下周將到期的“禁足令”將再次延長。新冠疫情已使法國經濟陷入歷史低谷，新冠病毒感染死亡病例逼近1萬一千例。歐洲新冠病毒確診突破75萬例，佔全球確診數一半多。法國總統馬克龍將在下周一晚間將就法國新冠疫情最新應對政策發表全國電視講話。

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法國新冠疫情依然嚴峻，到下周將到期的“禁足令”將再次延長。新冠疫情已使法國經濟陷入歷史低谷，新冠病毒感染死亡病例逼近1萬一千例。歐洲新冠病毒確診突破75萬例，佔全球確診數一半多。法國總統馬克龍將在下周一晚間將就法國新冠疫情最新應對政策發表全國電視講話。

法國衛生總署署長薩洛蒙周三晚表示，法國新增新冠病毒死亡病例541例，累計達一萬869例，這個數字還不包括老人院及其他社會醫療機構的死亡病例。而重症患者達7148人，薩洛蒙說，這是疫情開始以來的最高紀錄。不過，重症患者增幅比例在持續下降。

法國總統府愛麗舍宮周三宣布，在法國實施了近4周的禁足令將再次延長。法國總統馬克龍將在下周一晚間將就法國新冠疫情最新應對政策發表全國電視講話。目前還不清楚禁足令延長多長時間。

馬克龍還將談到法國在疫情蔓延以來的經濟及社會局勢。受疫情影響，法國經濟已經滑落到一個歷史低谷。法蘭西銀行周三發布數據顯示，法國今年一月到三月的國內生產總值下跌6%，這是1945年以來最大的季度跌幅。

據法新社援引官方統計數據，全歐洲已通報超過75萬例新冠病毒感染確診病例，超過全球確診數的一半。

截止到國際標準時間19時，全球192個國家地區通報，新冠肺炎確診病例達到146萬9920例，8萬6289人死亡，歐洲則累計超過75萬例，佔了全球確診病例一半多。

意大利仍然是疫情最嚴重的國家之一，累計有13萬9422例確診，其中有1萬7669人死亡。

過去24小時死亡病例最多的國家分別是美國1808例，英國938例，以及西班牙757例。 西班牙境內確診數共有14萬6690例，其中1萬4555人死亡。