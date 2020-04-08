特朗普指責世衛“以中國為中心”譚德塞呼籲停止新冠疫情“政治化”

世界衛生組織總幹事譚德塞周三在記者會上回應美國總統特朗普的言論說，全球已經死了幾萬人，不應該利用新型冠狀病毒贏取政治分數。美國總統特朗普此前批評世衛“以中國為中心”，並表示考慮停止補助世衛。

廣告 繼續瀏覽後續

世衛組織總幹事譚德塞周三表示，過去三個月有無數針對他個人的攻擊和辱罵，有種族歧視甚至死亡威脅。他對這些個人攻擊毫不在意，他說，“世衛從不會政治化”。

譚德塞並表示，各國所有政黨應該將焦點放在挽救生命上，他形容如果在國家及全球層面，因疫情出現裂縫，就代表被病毒擊敗。

美國總統特朗普此前批評世衛非常”以中國為中心“，特朗普並指疫情在中國爆發初期，世衛作出錯誤決定，特朗普並表示考慮停止補助世衛。

而中國外交部發言人趙立堅表示，美方如果暫停向世衛繳納會費，會對國際抗疫合作產生消極影響。他強調中方一如既往，堅定支援世衛。

特朗普對譚德塞和世衛的批評得到多名美國國會議員支持響應。共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）此前提出決議案呼籲美國國會凍結世衛捐助預算，直到世衛秘書長譚德塞辭職下台，及國際委員會針對世衛隱匿中國防疫不力一事展開調查為止。

共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）7日接受福斯新聞網訪問時也表示，他主導參議院國家、外國行動及其他相關計畫撥款小組，在世衛維持現有領導階層情況下，他不會支持任何捐助世衛的資金。

參議院撥款委員會成員的共和黨籍參議員盧比歐7日也發聲明表示，他先前已呼籲美國應好好檢視對世衛的資助，以及世衛領導階層在這次疫情該負的責任。