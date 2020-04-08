芬蘭發現從中國購買的200萬隻口罩不合標準

芬蘭政府周三表示，從中國購買的200萬隻防範新冠病毒的口罩不合標準，並不適合在醫院使用。

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星期二，芬蘭衛生部長Pekonen還專門趕到赫爾辛基機場迎接從中國運來的第一批口罩，他在機場與中國運來的醫療物資合照，並發表在推特上。第一批中國運來的醫療物資包括200萬隻口罩和23個呼吸機。部長發推稱，這批物資是否合格還需要進行檢驗。

星期三，芬蘭當局發現買來的口罩並沒有嚴格遵守防止新冠病毒的規定標準。衛生部一位官員對媒體說：“我們當然感到很失望”。

不過，這批口罩雖然在醫院使用不合適，但去家中查看病人的醫護人員仍然可以使用。

其他一些從中國採購醫療物資的歐洲國家之前也遭遇過同樣吃驚的事情。負責採購物資的官員Lounema表示，由於國際急需醫療物資，中國市場“亂成一團”。“價格不斷攀升，必須儘快訂購，而且要提前付款”，“因此，商業風險也很高”。

法新社報道說，最近幾周，西班牙，荷蘭，土耳其以及澳大利亞都退回過從中國買來的不合格的口罩。

荷蘭衛生部曾在3月28日宣布，已下令收回已發往醫療機構使用的從中國進口的數十萬隻口罩，因為這批口罩不符合質量標準。西班牙、土耳其抱怨從中國買來的測試盒準確率很低。

芬蘭政府沒有透露為購買口罩付出的價錢。芬蘭當局周三宣布，已撥出六億歐元，用以購買醫療用品，醫藥，以及保護用品。

中國政府日前要求出口企業產品標準必須嚴格遵守購買國的標準。

芬蘭目前累計確診新冠病毒2487例，死亡40例。