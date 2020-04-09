德國建空中橋樑 運來中國口罩

為抗擊新冠疫情，德國構建了空中橋樑，從中國進口防疫設備。默克爾總理為此親自與中國國家主席習近平通了電話。

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據《南德意志報》報道，德國政府構建了一個空中橋樑，將在中國訂購的防護裝備及時運回德國。周二，漢莎公司的一架貨運飛機從上海將800萬口罩運抵慕尼黑，由此開啟了空中橋樑的運營。慕尼黑機場為此舉行了隆重的接機儀式。巴州州長索德爾，德國交通部長朔伊爾以及漢莎航空總裁施普爾都參加了接機儀式。此後，漢莎公司將每天派一架飛機飛往中國，以將25噸的貨物運到德國。德國國防部也將提供一些運輸援助，以靈活機動地解決運輸問題。

醫護人員急需的口罩等防護裝備目前全球緊缺。競爭十分激烈。德國政府4月4日的一份報告顯示，很多中間商根本無法及時供貨，甚至存在假冒偽劣產品。另外，貨物運輸也存在種種問題。交貨時間因此常常不確定。為此，德國政府啟動了中央採購，以確保醫院能及時得到防護設備。

但在全球防護口罩主要生產地中國，採購和供貨都出現了種種困難。德國雖然已同上千家能夠生產合格口罩的廠家直接建立了聯繫，但口罩供應還是跟不上疫情。默克爾總理為此親自和中國國家主席習近平就口罩供應進行了電話溝通，從而使德國和中國一家國有企業取得了聯繫。該企業能確保口罩的質量和供貨時間。

德國政府統一採購獲得的防護設備，85%將分配給醫療系統，其餘15%供應給聯邦高級機構。

默克爾總理周一表示，醫用口罩方面的情況已經有所改觀，但尚未達到理想狀態。

新冠疫情在德國還在攀升，但速度放緩。據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國已確診的患者為103228人，一天內新增4003人，病死人數達1861人。痊癒人數達46000人，也就是說，將近45%的患者已經痊癒。

科赫研究所所長維勒周三接受德國廣播電台採訪，對前景表示謹慎樂觀。他認為，現在就鬆動限制，尚為時過早。德國還處於疫情的開始階段。要恰當估計措施的效果，還需要至少三個星期。他認為，可以有步驟地鬆動限制，但目標應該是：一個新患者的感染指數必須在1人以下。他呼籲人們不要低估新官病毒。