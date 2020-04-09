德國抗擊新冠疫情措施取得初步成果

德國總理默克爾表示，為抗擊新冠疫情而採取的限制社會生活的措施取得了初步成果。但她告誡人們不要掉以輕心。

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德國電視一台報道，默克爾總理周四在柏林總理府就疫情狀況表示，疫情數據平緩下來，這帶來了“謹慎希望”。她在周四的新冠危機內閣會議上表示，採取措施的目標是為了不讓衛生系統超負荷。這一點到現在完成得很好。“現在有了希望的曙光。”但局勢仍然很脆弱。“我們不能掉以輕心。”重要的是，不要破壞迄今為止已取得的成就。因此，在即將到來的復活節期間，大家繼續遵守交際限制就極為重要。

衛生部長施潘也呼籲人們繼續遵守交際禁令。他還說，德國統計的大約110000名新冠病毒患者中，已有約50000人痊癒。目前，有3000名患者在醫院住院接受治療，其中大部分需要呼吸機。但德國還有10000個重症監護床位是空的。德國一天可檢測新冠病毒最多10萬人。6/7的患者只需在門診部接受治療。施潘表示，復活節假期過後，可以考慮逐步鬆動限制。

馬克斯普朗克研究所也表示，限制措施取得了預期效果。但交際活動在隨後兩周內還必須繼續限制在最小值。之後才可以考慮鬆動限制。

新冠病毒在德國還在攀升。根據德國廣播電台周四傍晚的報道，德國現有113296名患者。一天內新增5633人。死亡人數達2349人。一天內死亡333人。

N-TV新聞電視台報道說，新冠危機已給德中經濟帶來明顯打擊。根據德國統計署公布的數據，德國對華出口二月份大大下降，與去年同比下跌了8.9%，為68億歐元。從中國進口下跌更為嚴重，同比下跌了12%，為74億歐元。中國遠遠是德國最重要貿易夥伴。

德國全球出口二月份達1093億歐元，與去年同比略增了0.4%。

N-TV電視台表示，德中兩國三月和四月的經貿往來數據還會大大下跌。德國經濟2020將陷入大蕭條。根據權威經濟學家的估測，德國經濟今年將縮減4.2%。