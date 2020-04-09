新冠疫情下美國就業市場嚴峻 全美失業人口1680萬 月底達2000萬

在新冠疫情打擊下，美國失業人口再創新高，已達1680萬人，相當於每十位勞動人口中便有一人失業。

廣告 繼續瀏覽後續

聯邦勞工部9日發布的最新報告顯示，上周全國共新增660萬失業人口，失業人口總數高達1680萬人，是1948年以來增長速度最快、人數最多的失業現象；相比之下，上個世紀30年代經濟大蕭條時期，失業人數大約在十個月左右才達到這一程度，而新冠疫情下僅用了不到一個月。

聯邦勞工部報告顯示，由於各行各業相繼停擺，全國失業人口將繼續增加，4月底將有超過2000萬人失業，全國失業率將達到15%。

報告顯示，新冠疫情已導致本季經濟產出減少了近三分之一，全國48個州和地區已關閉非必要商業，餐飲、酒店、百貨商店，無數小商業已裁去成千上萬員工，但仍難以維持生計。加州上周的失業人口為全國最多，高達92萬5000人。

摩根史坦利(Morgan Stanley)的數據顯示，與去年同期相比，3月最後一周全美非雜貨的零售服務業收入（Non-grocery retail business ）暴跌97%，航空旅客比去年減少了95%，旅館業的收入下降了80%。

賓夕法尼亞大學商學院預測，儘管聯邦政府提供了有史以來最大的援助計畫，全美4—6月季度的經濟將以30%的驚人速度收縮，是自第二次世界大戰以後的最大下跌季度。