新冠病毒加強參議員盧比奧“反華”決心

共和黨籍的聯邦參議員盧比奧（Mark Rubio）自去年開始警告美國的青少年不要沉迷中國的網絡程式“抖音”之後，他的反華立場可說是越趨強硬。彭博新聞一篇特寫引述盧比奧說：“無論在工業上、科技上、地緣政治以及軍事上，美國從來未曾面對一個如此接近的對手，因此這是一個巨大的挑戰，足可為21世紀寫下一個定義。”他又說：“我們已經晚了，沒有時間了。”

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武漢首先爆發的新冠病毒，進一步堅定了盧比奧的“反華”立場，尤其是對中國過於依賴所引發的危機，例如美國目前極之短缺的口罩、手套以及醫療防護用品，其生產的原料大部分都來自中國。

盧比奧在國會所推動的“反華”提案，包括禁止美國退休基金購買中國證券、將中資公司剔出美國交易所上市名單、收緊對中國輸出敏感科技。此外，去年他有份贊助的法案－－凍結在香港侵犯人權的官員的財產，已經獲得通過並且由特朗普總統簽署成法。

根據彭博的報道指出，現年48歲的盧比奧其實“反華”年資不長。2010年在佛羅里達州當選聯邦參議員之後，他的保守政見，包括減稅、減少政府幹預市場的立場，得到當時“茶黨”（共和黨內一個保守支派）的支持。但當他開始對經濟和國家安全議題進一步了解之後，他說：“中國一直出現，我可說是後知後覺。”

然而盧比奧的立場與總統特朗普並非完全一致（盧比奧與特朗普一度為了競逐共和黨總統候選人），近年來盧要大幅削減美國與中國的金融關係，使得白宮以及傳統的共和黨支持陣營有點左右為難。盧去年在國會贊助一個“公平法案”，規定所有在美國上市的150家中資或中資概念的公司，必須依從美國的會計標準，否則將被剔出上市名單。他的另一個提案“TSP法案”，將禁止聯邦退休基金投資被指盜竊智慧財產的中國公司。

彭博引述了解內情人士指出，盧比奧去秋推動立法禁止美國基金投資中國公司，使得中國主席習近平非常光火（infurated），中國官員甚至警告特朗普政府如果法案一旦通過，勢必影響兩國的貿易談判。在此同時，銀行和金融界的說客組織不斷向國會山莊施壓，要求擱置盧比奧的提案。

盧比奧本人也成為中國政治宣傳機器的對付目標。人民日報稱呼他是個“小醜”，歸咎他是“美國國會反華大多數提案”的始作俑者。

彭博的文章指出，美中今年1月15日簽署的第一階段貿易協議，基本上都非盧比奧所樂意見到，其中包括高盛或摩根大通等銀行可以成立中資全資的行號，在不受任何限制下與美國本土行號競爭。

盧比奧表示，同意讓中國取得更大的美國市場，無疑將削弱他的努力。他說：“過去數十年，中國的領導層以美國企業的CEO們作為他們在華盛頓的代理人，解釋我們為何應該容許中國繼續進行盜竊。”

儘管如此，美國商界對盧比奧的努力亦並非完全無動於衷，去年NBA火箭隊的教練在香港問題上得罪北京，事後NBA拒絕為此向中國道歉。而根據皮尤研究中心去年9月的調查發現，美國人有大約60%對中國持有負面的看法，較2018年的47%有大幅的飆升。

彭博指出，對盧比奧而言，反華是與他的基本價值觀有關。盧的雙親在卡斯特羅奪得政權的3年前逃離古巴，他本人在邁亞美與其他移民子弟一起長大。他說他的反華思想，根源於他內心的一個恐懼，即美國如果對中國沒有一個強硬的回應，他的子女未來所長大的環境，將是一個經濟前景黯淡的世界，“當我嘴巴說美國的年輕人，這並非是理論上的講法，他們就住在我的家裡面。”