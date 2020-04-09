疫市救亡林鄭動用公帑幫僱主支薪一半為期半年

武漢肺炎持續肆虐下，特區政府宣布第二輪防疫抗疫基金措施，其中一個主要措施是凡有強積金戶口僱員，僱主可獲50%工資補貼，為期6個月，每月上限9000元（港幣，下同），僱主須承諾期內不裁員。強積金類此僱員的退休金，每個月由僱主和僱員各付一半，僱員達到退休年齡或移民海外不再在港受雇者，可取回強積金戶口的款項。

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林鄭月娥8日傍晚召開記者會宣布上述的救亡措施。有關津貼僱主支付一半薪水的“保就業、創職位”措施，估計將動用800億元的公帑。林鄭表示，津貼僱主出糧將分為兩期發放，期望最遲今年6月發放第一筆資助，預計惠及150萬名有強積金供款的僱員，不包括政府、法定機構及政府資助機構僱員。

針對已經失業的人，林鄭月娥表示，政府曾考慮過短期失業緩助金方向，“認真考慮過、非常困難”，因此決定將申請綜援的資產上限放寬約一倍，為期6個月，以及不計算自住物業資產為期12個月，令更多失業人士可以申請。政府發放綜援金，目的是向有需要的個人及家庭提供經濟援助，使他們的入息達到一定水平，以應付生活上的基本需要。

林鄭表示整套措施的開支總額為1375億元，包括防疫抗疫基金另外注入1095億元、綜援額外動用32億元等。而連同早前的《財政預算案》、第一輪防疫抗疫基金等，庫房支出總數達2875億元，佔GDP約10%。林鄭表示，預料今個年度的財政赤字由原本的1391億擴大至2766億，約佔GDP的9.5%。

林鄭又表示，政府願意及和市民共度時艱，未來12個月特首、司局長、特首辦主任會減薪10%。行政會議的非官守議員在林鄭宣布減薪措施之後，透過香港政府新聞處發布聲明，支持行政長官及其團隊主動減薪的決定，全體非官守議員繼在今年3月向慈善團體捐出一個月酬金後，將響應行政長官及其團隊調減酬金10%，為期1年。

對於開創就業職位，林鄭指未來1年會在公營及私營創造3萬個有時限（12個月的職位）的職位，涉款約60億港元。林鄭又指，政府會於2020至2021年度招聘約1萬個公務員職位，並開設5000名青年實習生的職位。

林鄭又指，今次措施希望為未來經濟復蘇鋪路，所以會提供8億元，以進行6個工作提升項目。其中1個例子是，撥款資助予中小型律師行，以安排相關視像設施。

林鄭又公布第二輪防疫抗疫基金將提供16個支援項目，料涉款210億，惠及的行業例如有補習社、地產代理、金融等。

林鄭又指政府會寬減收費、租金，政府將改善中小企融資擔保計畫，提高最高貸款額。

其他寬減項目包括減租75%、短期租約亦減租75%，非住宅用戶的水費、排污費減免將延長4個月。醫護未來3年的註冊及登記費將豁免。政府亦建議港鐵亦於7月起減票價20%，為期6個月，政府將包底一半。學生貸款、薪俸薪等的、免息還款期、繳交日期亦會自動延長。