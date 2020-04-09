白宮稱1200元紓困金將於本周至下周發放到1.75億合資格領取者手中

美國疫情嚴重，死於新冠病毒的已超過14600人。

白宮官員表示，特朗普政府發給美國人的1200元紓困金，本周至下周可發放到符合領取資格的民眾手上，已婚配偶可收到2400元，每名受撫養孩童則為500元。白宮經濟顧問庫德洛告訴CNBC電視台說，“我們將發放補助金給1億7500萬名美國人。”

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另外參議院民主黨人提議發放多達2萬5000元的“危險津貼”(hazard pay)給一線醫護人員，以及冒着染疫危險工作的勞工。有媒體把“危險津貼”直接稱為“英雄津貼”(heroes pay)，參議院民主黨領袖舒默表示，醫護人員、卡車司機、超市結帳員等員工冒着生命危險，在新冠肺炎大流行和百業蕭條期間，繼續照顧民眾，他強調，這群人獲得很多稱讚與榮譽，但也需要獲得補助，這是英雄津貼，他們值得擁有。

眾院歲出入委員會表示，雖然4月中陸續發放6000萬元刺激經濟支票，但民眾若沒有可直接存入的銀行賬戶，可能要等好幾個月才能收到補助金。還有上千萬收入未達報稅標準的低收入族群，由於許多人多年沒有申報所得稅，會使聯邦政府發放紓困現金給他們的過程中，面臨較多困難。

特朗普政府的2兆2000億元紓困計畫中，設立3500億元“薪資保護貸款計畫”(Paycheck Protection Program)，供員工500人以下的中小企業申請貸款；隨着州與地方政府紛紛發出居家避疫令，中小企業營收驟減，可申請這項計畫，避免這些企業解僱員工。

特朗普總統表示，自4月3日推出“薪資保護貸款計畫”後，銀行已處理25萬家小企業700億元的貸款。眾院議長波洛西表示，在失業率飆升之際，小企業紓困計畫特別重要。