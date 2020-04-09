紐約州疫情出現放緩跡象 姆努欽預計美國經濟可能5月重啟

美國的新冠病毒疫情仍然嚴重，死亡病例周四突破1萬5000例，累計確診43萬例，成為全球累計確診人數最多的國家。疫情嚴重的紐約州出現放緩跡象，入院及進入重症監護室的病患首次減少。美國財長姆努欽預期，美國經濟可能在5月重啟。

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法新社報道，紐約州各醫院周四情況出現好轉。紐約州州長庫莫周四表示，紐約州單日死亡病例再創新高，24小時內，新增799例死亡病例，這個數字接近意大利及西班牙疫情嚴重時單日死亡病例。累計超過7000人死亡。

不過，庫莫表示，這個數字是前一天的統計。 紐約州各醫院入院及進入重症監護室的病患人數首次出現減少。24小時內進入重症監護室的病患人數少於100人。

目前美國累積確診超過43萬例，超過另外3個確診病例最多國家的總和，約1萬5千人死亡，位於全球第三位。

雖然美國的醫療專家認為, 停產和社交距離措施須要執行一段較長時間才能戰勝新冠疫情，但美國財長姆努欽表示，總統特朗普可能在5月重啟美國經濟，恢復商務活動，包括公司重開，工人恢復上班。美國財政部將提供必要的協助。但經濟專家認為，過快讓大批人員返回工作崗位可能引發新一輪疫情。

特朗普此前表示，只要新增死亡病例呈下降趨勢，希望美國經濟以一個“大爆炸”的方式重啟，但他沒有提出重啟的時間表。

白宮經濟顧問庫德洛周二稱，可能在四至八周後恢復經濟活動。 美國勞工部周四公布的數據顯示，受疫情影響，上周首次申領失業救濟人數達到660萬6千人，遠高於市場普遍預期的500萬人。 聯儲局大規模推出2萬3千億美元救市措施，支撐經濟，幫助地方政府及中小型企業，應對新型肺炎疫情對經濟造成的打擊。