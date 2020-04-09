聯合國前環境署長:冠狀病毒大流行責任在中國

聯合國前環境署署長等生態環保人士指出，中國當局不遵守自己簽署的國際禁止野生動物交易公約，在巨大經濟利益下，允許野味交易，導致冠狀病毒從野生動物傳給全人類，應該對疫情大流行負有重大責任。

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聯合國環保署前署長希爾薇-勒麥（Sylvie Lemmet），法國呼吸協會主席奧利維耶-布隆（Olivier Blond），好星球基金會（GoodPlanet）主席雅安-阿瑟-貝特朗（Yann Arthus Bertrand）4月8日在法國《世界報》論壇版發文指出，這場冠狀病毒大瘟疫最先從中國爆發，在那裡，病毒通過野生動物感染人類，中間宿主很可能是被“國際禁止野生動物交易公約”列入保護清單的穿山甲。而中國作為這個國際公約的簽署國，允許穿山甲等野生動物在中國市場公開交易，導致冠狀病毒（Covid-19）瘟疫在全球泛濫。所以，中國當局對這場冠狀病毒瘟疫的誕生和傳播，負有重大責任。

該文說，由於穿山甲在中國被大量食用或藥用，亞洲的穿山甲數量已大幅減少。中國遂轉向非洲，每年走私數十萬隻穿山甲。尼日利亞是這個走私的轉運樞紐。

該文說，鑒於中國當局管控自己公民的強度超過任何其他國家，所以很難相信，這些野生動物的走私活動沒有中國國家的“共謀”或“放任”。

這篇文章引述《洛杉磯時報》的數據指出，野味行業在中國有着巨大的經濟利益，涉及700億歐元，和一千四百萬個從業者。而在新崛起的疾病當中，有60-75%來自野生動物。

這次影響全球數十億人口的冠狀病毒危機，並非因為“運氣不好”或“無知”，而是因為某些國家沒有落實自己對國際公約的承諾，拿本國人民的健康當兒戲，也拿全世界人民的健康當兒戲。

中國剛剛宣布禁止交易野生動物。可是外界不放心。因為在2003年薩斯危機時，中國也頒布過類似禁令，之後三個月，又重新允許交易野生動物。薩斯病毒一般認為是來自蝙蝠和果子狸。

這篇文章還指中國當局最近建議用熊膽來治療冠狀病毒。指出，中國一些養熊場用可怕的殘忍手段從熊身上提取膽汁，令熊痛苦不堪。

中國將主辦下屆生物多樣化論壇。因為疫情這個論壇已經宣布延期。聯合國前環境署長的文章說，如果中國想成為可信的東道主，就應該從現起做出模範行動來。