華盛頓細化對世衛組織的指控

嚴厲抨擊世衛組織袒護中國“搞砸了”的美國特朗普政府，星期四進一步列舉了更加詳細的指控這一國際組織的理由。

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周三，美國總統特朗普嚴厲抨擊世衛組織親 北京，威脅要中止每年高達幾億美元的會費；星期四，美國政府指責世衛組織忽視台灣在新冠疫情早期通報的人傳人疫情警示，讓政治壓垮了公共健康。

美國國務院發言人在法新社採訪時首先 重申中國隱瞞疫情讓世界失去了寶貴的時間，但華盛頓更明確地指控世衛組織的決策造成了眾多人喪生。

美國國務院發言人對法新社表示，“世衛組織早在12月份就被告知，中國爆發了疫情，因此，不應該遲至1月30日才宣布新冠疫情構成全球重大公共衛生事件”，此舉扭曲了其他國家對這場危機嚴重程度的認識。發言人說，“世衛組織3月11日則聲明新冠疫情已構成全球範圍大流行”。

華盛頓嚴重關切的是，根據美方得到的消息，台灣當局在獲知中國武漢醫務人員遭新冠病毒感染的信息後，於2019年12月就已向世衛組織發出疫情警示，通報了正在中國發生的新冠病毒疫情出現了人傳人的事實。

但是“美國感到不可思議的是，世界衛生組織在2020年1月14日發表的聲明表達的卻是：武漢疫情沒有人傳人的證據。為什麼台灣提供的疫情警示沒有得到國際衛生界分享？ ”。

美方認為，“世界衛生組織又一次讓政治壓倒了公共健康”，美國認為，台灣在北京壓力下被完全排除出世衛組織的各個機構，但是台灣在疫情爆發以來的反應堪稱楷模。

華盛頓還指責，當美國決定逐步關閉邊界應對新冠危機的時候，遭遇世衛組織的抵觸，該組織不斷地讚揚中國領導人與世界分享疫情信息的做法，譚德塞呼籲不要對中國限制旅遊，反對各國對中國的旅遊禁令。

在美國看來，世衛組織的這些做法在世界範圍內產生了嚴重後果，不少國家根據世衛組織的錯誤判斷，直到很晚才限制了與中國的航班。

美國國務院官員表示，這次疫情有好多教訓需要總結，尤其需要知道的是，世衛組織的體制是從什麼時候開始，無法完成自己的使命的？

美方認為，當這場疫情終結之時，就是對世衛組織在這場疫情中的姿態進行全面評估的時候。