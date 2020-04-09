話筒“襲警”案主控官疑在面書辱罵法官律政司竟視而不見

民主黨前立法會議員區諾軒去年在旺角鬧市因為用話筒與警方對話被控“襲警”罪成一案，代表政府的主控官陳文慧，被揭發懷疑在面書（facebook）辱罵法官是“人渣垃圾”和“衰過夠”（比狗還不如），也曾在區諾軒被控前，批評區是“抽水渣滓議員”。有大律師認為其辱罵法官的言論可能已構成藐視法庭，又關注曾經評論案情的主控官在檢控過程中是否偏頗。然而律政司拒絕譴責相關的侮辱法官言論，亦拒絕回答會否作出跟進。

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區諾軒早前被控去年7月7日在旺角要求與警方對話時，因過於接近一名警員，導致該警員耳朵不適而被控其中一項襲警罪名，律政司沒有委派政府檢控官處理，而是將案件外判予上述的大律師陳文慧。

較早前，一個疑似屬於陳文慧的fb賬戶發表大量“藍絲（支持政府）”言論，包括以“曱甴（蟑螂）”形容示威者及以“雞莊”形容立法會議員陳淑莊。據蘋果日報報道，該賬戶的名稱及頭像都與陳相同，賬戶內亦有陳的家庭生活照及工作照，朋友則包括前特首梁振英。陳文慧至今未有回覆記者的查詢。

此外，該賬戶去年曾發帖批評示威者是畜牲，並指“支持牠們的包括大律師公會和不少法官都是人渣垃圾”；本月初又發帖指控法官不公正，稱“偏頗不公的法官衰過狗好多！”記者亦發現，該賬戶於去年7月10日、即區諾軒旺角事件後3日，發帖批評區諾軒當時的行為，稱區是“抽水渣滓議員”及“破壞香港的真正黑手”。區諾軒於去年8月底被捕，10月初被正式檢控。

執業大律師何旳匡接受蘋果日報訪問表示，該面書賬戶辱罵法官的相關言論可能已構成藐視法庭，強調任何人以人身攻擊方式侮辱法官，都可能幹犯藐視法庭，嚴重可判監禁。翻查資料，2018年退休警司朱經緯被判囚，一名支持者在法院外辱罵裁判官後，被警方以涉嫌藐視法庭拘捕。當時律政司司長鄭若驊回應指，任何人在法庭外發布誹謗法院的言論，都可能構成藐視法庭罪；又說自己有責任確保法官不會遭任意攻擊。

曾任大律師公會主席的資深大律師梁家傑表示，假如陳文慧曾經公開評論區諾軒的案情，則明顯已對案件有成見，不應出任案件的主控官，“明顯系偏頗，為何律政司一定要選她（任主控官）？”他強調，秉行公義必須有目共睹，大律師公會的守則已列明控方大律師不應用盡一切方法令被告入罪，而是應該公正地提交證據讓法庭裁決；即使陳最終在檢控過程中沒有偏私，但若其行為令公眾有此觀感，亦已屬不恰當。他質疑律政司是故意找一名“劊子手”控告區諾軒，是以法治人。

民主黨袁海文已就事件向大律師公會投訴。公會回覆指，正在考慮有關投訴，根據一般政策，在處理投訴期間，公會不會評論。律政司至今拒絕回答是否一早知道陳的言論、陳的工作會否出現利益衝突、日後會否繼續聘用陳等問題。當年朱經緯支持者辱罵法官後，律政司曾高調錶示會將或構成藐視法庭的行為轉交執法機構調查，但律政司今日回覆傳媒查詢時沒有提出類似說法，亦拒絕譴責該帳戶的言論，並拒答會否展開調查，只說相關案件的司法程序尚未完結，不適宜作出評論。