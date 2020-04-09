趙立堅：中國從不輸出中國模式，也從未要求抄作業

中國外交部發言人趙立堅周四在出席例行記者會上就近期有聲音認為，中方正藉著此次新冠疫情全球蔓延之際，通過對外援助向他國輸送影響和“中國模式”的說法？他回應稱，中國從不向誰“輸出”中國模式，也從未要求誰“抄中國作業”。

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記者會上，香港中評社記者提問，請問中方目前向哪些國家派遣了醫療專家組？選擇這些國家的標準和考慮是什麼？有評論認為，中國希望通過這種方式向外國輸出“中國模式”的治理方法。對此你有何回應？對此，趙立堅介紹稱，“截至目前，中國向意大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老撾、委內瑞拉、菲律賓、緬甸共10個國家派出了12批醫療專家組，幫助他們抗擊本國新冠肺炎疫情。中方專家組成員同當地醫護人員交流抗疫經驗，幫助他們提高疫情防控和診療能力，提振共同戰勝疫情的信心，得到有關國家政府和人民的一致好評。”

趙立堅強調，“是出於投桃報李的情誼，是出於國際人道主義精神，更是為了踐行人類命運共同體的理念。我們從來不會在朋友有難時袖手旁觀、避而遠之，更不會在伸出援手時夾雜私利、挑三揀四。守望相助、齊心協力、同舟共濟、共克時艱，就是中方同國際社會一道，堅決打好打贏疫情防控全球阻擊戰的初心和目標，這一目標始終未變。”他續稱，“面對這場突如其來的全球公共衛生危機，沒有任何國家可以獨善其身，國際社會比任何時候都更需要團結與合作。中方堅決做好本國疫情防控，加強國際抗疫合作，積極參與全球衛生治理，這是責任，更是擔當，符合國際社會共同利益和全人類福祉。”

趙立堅說，“中國從不向誰‘輸出’中國模式，也從未要求誰‘抄中國作業’。中方願繼續秉持人類命運共同體理念，集各方之力，彙各方之智，同各方分享交流防控有益的做法，有效開展聯防聯控，積極支持世界衛生組織等國際組織發揮作用，堅決阻遏疫情全球蔓延，直至迎來國際抗疫的最終勝利。”

此前，包括歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等歐美政要都曾對中方藉助疫情對外輸出，擴張地緣政治影響提出過警告。他曾在3月23日於歐盟對外行動署網站上發表的博客文章中寫道，“一場全球性話語權之戰正在進行，其中時機是一個關鍵的因素”，他提出，目前的焦點已經從歐洲幫助中國轉向中國幫助歐洲。“中國在大張旗鼓地傳遞一個信息，那就是，與美國不同，中國是個負責任和可靠的夥伴”。他說，在這場話語權爭奪戰中，我們還看到有人試圖詆毀歐盟本身的聲譽，在某些情況下，歐洲人被貼上了恥辱的標籤，好像是所有人都是病毒攜帶者一樣。

在這篇題為“冠狀病毒大流行及其正在建立的新世界”文章中，傅雷利強調：“對於歐洲來說，我們能肯定的是，隨着疫情的爆發和我們應對疫情的進展，人們的看法會再次改變。但是我們必須明白，這其中有地緣政治的成分，包括通過杜撰和‘慷慨政治’來爭奪影響力的鬥爭。有了事實，我們需要保衛歐洲不受誹謗者的攻擊。”