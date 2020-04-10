世衛與台灣打大了 台灣警告過世衛新冠病毒人傳人? 世衛否認 台灣證據說有

世界衛生組織遭指控，在中國去年底爆發武漢肺炎疫情後，對台灣提出病毒能人傳人的警告置之不理。但世衛今天否認這項說法，宣稱台灣所發電郵未提人傳人一事。台灣指揮中心晚間回擊“WHO斷章取義”，台灣雖未明確說出“會人傳人”，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

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據法新社今天報道稱：世衛否認台灣曾警告武漢肺炎會人傳人。世界衛生組織遭指控，在中國去年底爆發武漢肺炎疫情後，對台灣提出病毒能人傳人的警告置之不理。但世衛今天否認這項說法，宣稱台灣所發電郵未提人傳人一事。

據法新社報道指，世界衛生組織（WHO）遭美國指控「政治擺第一」，忽視台灣去年12月底的警告，藉以協助北京隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情嚴重性。美方昨天指出，世衛2020年1月14日發表聲明稱，相關病毒沒有人傳人跡象，這種隱瞞台灣所提供資訊的作法令人深感不安。

但總部設在瑞士日內瓦的世衛組織今天寄發電郵給法新社，否認此一指控。

據世衛表示，去年12月31日收到台灣所發電郵，內容提及媒體報導，武漢有非典型肺炎病例；而武漢當局認為，這不是嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）。SARS在2002與2003年曾奪走全球774人性命。據世衛組織堅稱：「這封電郵沒有提到人與人之間的傳染。」世衛組織並說，已要求台灣當局說明，曾以何種方式「告訴我們」他們對病毒傳播的懷疑，「但我們沒有收到回應」。

世衛組織說，「據我們所知，台灣僅發出上述一封電子郵件，其中並未提及人傳人現象。」

據法新社說，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球領袖「別把病毒政治化」，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也表達支持，還說現在不是批評「重要組織」的時候。

世衛組織與台灣的關係在疫情爆發前就已陷入緊張，過去3個月更加惡化。

據中央社今天報道說，WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日晚間表示，這是被WHO斷章取義。

WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，指揮中心晚間回擊“WHO斷章取義”，台灣雖未明確說出“會人傳人”，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

中央社說，武漢肺炎疫情全球大流行，中美兩國為了病毒發源地爭論不休，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前向中國嗆聲，強調台灣在12月31日便試圖警告世界衛生組織（WHO）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，但中國卻直到1月20日都還否認疫情已發展為人傳人。

WHO繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對武漢肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到“人傳人”的危險。

該報道稱，台灣指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受中央社記者電訪時表示，“這是被WHO斷章取義”，WHO並未揭露台灣通報的完整內容。疾管署去年12月31日透過社群媒體得知中國武漢發生至少7例非典型肺炎病例，中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道癥候群）稱為“非典型肺炎”，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病。

莊人祥說，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當警惕，因此12月31日立即以電子郵件通報WHO國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

據莊人祥指出，由於當時疫情資訊不明朗，各種傳聞不斷，雖未在電郵中明確說出“疫情會人傳人”，但有特別提及非典型肺炎的特性，以及中國的病患均隔離治療，強烈暗示病例有人傳人的可能性，以利世衛高度警覺，尤其疫情爆發時，中國正值有大量人流移動的春節期間，更需要警戒；但事後僅收到WHO回信稱：“已將資訊轉給專家同仁”。

該報道說，因疫情源自中國，疾管署除聯繫WHO，也同時聯繫中國疾病預防控制中心，希望取得更多資訊，中方僅提供一則國家衛生健康委員會的新聞稿。

莊人祥說，台灣當時強烈懷疑此疫情有人傳人現象，但中國、世衛組織都無法透過既有管道釐清，因此12月31日當晚6時立即召開記者會，針對當天即將抵台的武漢直航班機進行登機檢疫，就是基於疫情有人傳人可能性的前提下進行的防疫措施。

莊人祥表示，1月中旬台灣派專家到武漢了解疫情狀況、防疫作為以及病患暴露史，驚覺當地早已出現群聚事件，也正是那一次才讓外界才了解到，疫情早已出現所謂“有限度人傳人”。

中央社說，有關電郵的部分，莊人祥說，明天可能會在指揮中心記者會公布。