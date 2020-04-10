中國疫情今日報42新確診 無癥狀47 武漢開封稱連續兩天掛零

疫情下中國湖北武漢2020年4月9日一街景

據中國國家衛生健康委員周五公告，4月9日全國報告新增新冠肺炎確診病例42例，其中38例為境外輸入病例，4例為本土病例；新增死亡病例1例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例。湖北無新增確診病例。

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據路透社今天報道說，4月9日中國大陸新增新冠肺炎確診42例38例為境外輸入，新增無癥狀感染者47例。中國國家衛生健康委員周五公告，4月9日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例42例，其中38例為境外輸入病例，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（內蒙古2例，上海1例）。

當日新增無癥狀感染者47例，其中境外輸入無癥狀感染者14例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察40例（境外輸入15例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者1,097例（境外輸入349例）。

截至4月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1,116例（其中重症病例144例），累計治癒出院病例77,455例，累計死亡病例3,336例，累計報告確診病例81,907例，現有疑似病例53例。累計追蹤到密切接觸者717,378人，尚在醫學觀察的密切接觸者11,176人。

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例49例（武漢49例），新增死亡病例1例（武漢1例），現有確診病例351例（武漢348例），其中重症病例103例（武漢101例）。累計治癒出院病例64,236例（武漢47,085例），累計死亡病例3,216例（武漢2,575例），累計確診病例67,803例（武漢50,008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。