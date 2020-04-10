中國網絡現假冒台灣人承認攻擊並要譚德塞向台道歉

據中央社今天報道，網絡流傳台灣人向世衛組織秘書長譚德塞道歉的大量文章。台灣調查局今天表示，相關訊息是大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞坦承種族歧視攻擊並乞求原諒。

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據中央社該報道說，中國網民冒充台灣人，承認攻擊譚德塞還道歉。

世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理疫情不當，指責台灣過去3個月對他人身攻擊。台灣外交部要求譚德塞應立即更正其毫無依據的指控，並向我國道歉。網絡流傳台灣人向世衛組織秘書長譚德塞道歉的大量文章。調查局今天表示，相關訊息是大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞坦承種族歧視攻擊並乞求原諒。

據台灣調查局還表示，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聲稱3個月前有台灣網民誹謗他，並目前並未找到相關攻擊文章，網絡卻出現假道歉文，顯然是有心人士刻意營造台灣民眾攻擊譚德塞的假象。

該報道稱，政府及民眾從3個月前起，對他進行言語誹謗攻擊、死亡威脅，甚至種族歧視辱罵。台灣調查局今天召開記者會表示，全體自由電台中文網推特帳號昨天發表“譚德塞稱台灣進行人身攻擊”相關文章，當天下午該則貼文即出現一名用戶“以台灣人之名發表道歉留言”，經溯源調查，該用戶應來自大陸。

據調查局指出，假道歉文內容為“我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒。”調查局指出，大陸自由徐州電台推特帳號隨後製成假道歉文“模板”，號召其他用戶利用模板“偽裝成我國網民發布假道歉文”，即開始出現大量境外網民發布或轉貼假道歉文的狀況，同時為求擬真，竟配合發布台灣證件照片截圖以取信他人。

中央社說，中國網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞坦承種族歧視攻擊並乞求原諒。台灣調查局指出，大陸自由徐州電台推特帳號隨後製成假道歉文“模板”，號召其他用戶利用模板“偽裝成我國網民發布假道歉文”。網絡流傳台灣人向世衛組織秘書長譚德塞道歉的大量文章，為求擬真，竟配合發布台灣證件照片截圖以取信他人。

調查局表示，部分發布假道歉文的推特用戶，甚至公開表示“這樣挺好玩…哈哈哈哈哈”、“模版!大家記得裝像點！”已有近百則假道歉貼文湧現，且持續增加中。

台灣調查局說，大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞公開承認對其種族歧視攻擊並乞求原諒，此舉嚴重危害台灣國際聲譽，恐引發不可預期後遺症，將持續調查境外勢力集體炒作假訊息情事，呼籲民眾謹慎識別網絡假訊息，切勿輕易轉傳不實訊息。