中興獨立非執行董事遭控性侵幼女被雙辭

山東傑瑞集團高管鮑毓明被揭發性侵14歲養女4年，事件引起熱議。他擔任傑瑞股份副總裁兼首席法務官，已及中興通訊獨立非執行董事。據中國媒體報道，傑瑞集團已與他解除了勞動合同，中興通訊也表示鮑毓明已辭職，辭職後不再擔任公司任何職務。鮑毓明更被爆出，9年前曾撰文呼籲重視幼女性侵害。鮑毓明反指養女忘恩負義。報道未提鮑毓明是否受司法指控。

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據星島日報今天報道說，山東高管性侵養女4年，做律師多年曾撰文籲重視嫖宿幼女。

該報道稱，鮑毓明1972年出生，94年畢業於天津大學獲工學學士學位，後來又獲得管理科學以及計算機碩士學位，從學歷看都與法律沒有關係。他在個人網站自介，自96年取得中國律師執照後從事律師工作，後來亦獲得美國律師資格。他目前亦是西南政法大學的兼職研究員，以及中國行為法學會的客座教授。

報道指諷刺的是，9年前，鮑毓明曾在個人微博中撰寫一篇《從“嫖宿幼女”看未成年人保護的差距》，指出國家對幼女性侵害的打擊存在不足，呼籲儘快採取有效的司法舉措，避免給有特權的人物可乘之機。他又提到中國刑法中“姦淫幼女罪”，特指與不滿14周歲的幼女發生性關係，該報道稱，而值得注意的是，其養女表示被性侵時正好14歲。

自2015年底，在鮑毓明首次性侵時年剛滿14歲的養女李星星（化名）之後，4年來李星星曾多次報案強姦但皆未果，期間李星星更是因被鮑毓明精神和肉體控制痛不欲生而數次自殺。直到2019年10月，在山東一位李姓律師的幫助下，輾轉多個部門向當地檢察院提交證據後，終於獲得了立案偵查，但半年過去，該案件卻如石投深潭沒有了下文。