傳非洲鐵桿友國訟控中國疫責索賠10萬億

據中央社引述沙特阿拉伯英文報“阿拉伯新聞報”報導，一名埃及律師狀告中國國家主席習近平，要求中國就新冠肺炎對埃及造成的傷害賠償10兆美元。消息說埃及律師受美國指控中國疫責訟案驅使在埃及興訟，該律師表示，之所以對中國採取法律行動是為了確保埃及的權益，尤其新聞報導和特朗普都認為武漢肺炎是“中國製造”。據信埃及官方對此尚且沒有置評。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道說，新冠肺炎禍害，埃及律師告習近平求償10兆美元。消息說，新冠肺炎肆虐全球，一名埃及律師狀告中國國家主席習近平，要求中國就武漢肺炎對埃及造成的傷害賠償10兆美元。

美國總統特朗普將爆發俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情責任歸諸中國，並稱之為“中國病毒”。“阿拉伯新聞報”（Arab News）於7日報導，住在開羅南方尼羅河三角洲西部省（Gharbia）的塔拉特（Mohamed Talaat）根據特朗普此一說法提起告訴。塔拉特並且援引有關中國製造病毒作為生物武器的諸多媒體報導，作為提告依據。

消息根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，埃及累計1560起武漢肺炎確診病例，造成103人死亡。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）於3月19日報導，美國律師克萊曼（Larry Klayman）及他所創辦的右派法律團體自由觀察（Freedom Watch）於3月17日向德州的聯邦法院（Federal Court in Texas）提起訴狀，要求中國政府為“冷酷魯莽的漠視與惡意行為”賠償至少20兆美元。

中央社說，這起美國訟案驅使塔拉特在埃及興訟。他表示，之所以對中國採取法律行動是為了確保埃及的權益，尤其新聞報導和川普都認為武漢肺炎是“中國製造”。據塔拉特指出，已透過社群媒體敦促埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）延攬國際法專家組成委員會，協助向更高當局提起此事，不過還沒有政府方面人士與他聯繫。他說，埃及政府“不幹涉司法議題，保持立場中立”。

據塔拉特表示，飛機停飛使他無法進一步採取行動，“等一切恢復正常、飛機復飛，我就可以飛往世界各地推廣本案並且向中國政府進行法律追訴”。他強調：“現在做的只是第一步。”

與此同時，土耳其“每日晨報”（Daily Sabah）於8日報導，土耳其律師阿克珀納爾（Emir Akpinar）表示，境內可能會出現針對武漢肺炎造成死傷和經濟損失而向中國政府求償的訴訟 。“若可證明是因為新冠肺炎而造成生命財產損失，可以對中國提起賠償訴訟。”他說：“遭逢經濟損失的公司行號和民眾可以向我國地方法院提起告訴。”

阿克珀納爾指出，國家可以依據國際法原則將案件提交國際司法機構。不過他強調，“書面證據必須予以保全”，意味醫院報告，以及勞動力損失、收入損失等文件必須妥為保管，“也要證明親人是因為武漢肺炎而死亡，尤其死亡證明中必須詳載”。

土耳其大學生切利克巴什（Cagatay Orkun Celikbas）於3月中、下旬就曾致函中國駐土耳其大使館，要求中國政府承擔隱匿武漢肺炎疫情的責任並“賠償”。不過切利克巴什告訴中央社記者，透過土耳其郵政以掛號信寄出的這封信，遭到收件方拒收而退回。

中央社引據切利克巴什指出，他本應於今夏畢業，現在卻因疫情蔓延而不知道能否順利畢業。他3月下旬受訪時指出：“這不是我自己造成的，人生遭逢如此衝擊令人心煩。”他強調，已故的中國武漢中心醫院醫師李文亮“吹哨”竟遭訓誡，終致疫情難收拾而貽害全球，“中國當然得負責”。