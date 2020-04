反修例運動中有446警察辭職招納新丁數字又下跌四成

香港電台英語新聞引述保安局數據報道,在香港多個月的反修例街頭運動中,有數百名警察辭職,但招納新人的數字,卻下跌40%。這個現象正好反映了港人很多前的一句口頭禪“好仔不當差”,也就是一般人所說的“好鐵不打釘、好男不當兵”。

報道指,保安局8日致給立法會的一份文件顯示,從去年6月至今年2月,警隊一共有446名“意料之外的離職者”。在這段期間,香港受到反政府的街頭運動而動蕩不安,一向被譽為“亞洲最好”的香港警隊,備受過度使用暴力、執法偏頗和缺乏專業的指控所打擊。

上述並非是年屆退休之齡的離職人數,較去年同期上升了40%。

報道指,立法會議員被告知,上述416名離職警員屬於低級警員,有些則接受訓練時已經打退堂鼓,有些則以“家庭或個人原因”而辭職。

警方同時又歸咎“假新聞”造成外界對警隊失去信心。

在此同時,警方去年4月至今年2月期間,只招納了760個新入伍的警員,較上一個財政年度亦下跌了40%。而在同一時期,申請在警界工作的人數,也有同樣跌幅,總數少過1.1萬人。

報道引述風險評估公司Steve Vickers and Associates的執行長維克斯說,他對這個情況一點也不意外。曾經在香港警隊服務的維克斯說,香港的警察已經被“政治出賣”(throw under the political bus)。

他說:“正如我們大家所目睹的感覺,站在最前線的警隊,代表了一個失效和龜縮的香港政府,難免成為大眾發泄不滿的對象。”

他進一步說:“警隊已經被政治出賣,如非警方內部的維繫力量,離職的人數恐怕可能更多。”