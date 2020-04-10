如此法治：疫情下香港上訴法院裁定戴口罩屬違法

香港上訴法庭9日裁定香港政府就早前引用緊急法而頒布的“禁蒙面法”並無違憲，推翻地方法院的裁定，政府上訴得直。換言之，香港法律下，港人不準戴口罩，儘管疫情仍無紓緩的跡象。特首林鄭月娥在去年反修例街頭運動如火如荼之際，引用英國殖民時代的緊急法頒布禁蒙面法，企圖阻嚇蒙面戴口罩的“勇武”派示威者。

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自從林鄭在去年10月頒布禁蒙面法之後，香港警方發言人表示，一共有682人因為戴口罩而被捕，當中有61人被提控。

不過，上訴庭修正了政府頒布的“禁蒙面法”的部分內容，原來的條文准許警察有權使用武力強行撕走示威者的口罩，上訴庭認為條文違憲。此外，上訴庭規定，政府的禁蒙面法只能用於非法的示威遊行，但如果遊行示威合法，示威者有權戴口罩而不屬違法。

上訴庭的3個法官同時裁定，特區政府有權在“危害公安”的情況下引用殖民時代的緊急法，這部分亦推翻了早前地方法院的裁定。

就禁蒙面法提出司法複核的前立法會議員梁國雄（綽號長毛）表示，他將肯定就這次的裁定向終審法院提出終極上訴。梁說，他希望終審庭能夠就所謂的“危害公安”作出一個清楚明確的定義。

梁國雄說：“我對這次裁決感到頗為失望。危害公安的定義太過廣泛，將容許特首濫用權力，剝削港人行使他們基本的權利，例如言論和集會的自由。”但梁承認，他的終極上訴決定於能否得到法援處的資助。

親共的立法會議員梁美芬則歡迎上訴庭這項裁決。這位身兼基本法委員會成員的梁美芬說，裁決進一步肯定特首在行政會議的同意下可自由行使權力。梁還說，這項裁決意味可以在未來作為一個案例，即特首行使緊急法可以繞過立法會的監督。

林鄭月娥去年10月5日引用已有90年歷史的緊急法，頒布禁蒙面法，企圖阻嚇示威遊行中的勇武派分子。林鄭雖然在9月已經撤回引起全港沸騰的逃犯條例修訂案，但持續不斷的示威遊行將反修例的主題轉向爭取民主普選和反對警察暴力。

由於香港的武漢肺炎仍然未受控制，街上滿是戴口罩的人，但上訴庭此際又裁決政府的禁蒙面法並不違憲，使人無所適從。蘋果日報引述民主黨立法會議員許智峯表示，裁決與政府政策自相矛盾，例如早前在示威現場，他多次聽到在場警察要求在場人士戴口罩，“那麼究竟叫市民戴口罩還是不要戴口罩”。他批評這是政府自製的法律灰色地帶，令市民無所適從；而警察執法卻可以“龍門任搬”，對市民基本權利更無保障。

南華早報引述一些法律專家認為，不論上訴庭的裁決如何，政府也應該收回禁蒙面法，以免造成混亂。