日本新冠感染者激增 面臨爆髮式增長

日本新冠感染者近日進入爆發性增長階段，東京都9日新型冠狀病毒的感染者新增181人，10日185人，更新一日新增患者最高紀錄，10天前400人左右的東京都累計增加患者數為1704人。日本全部的感染者數繼8日的515人之後，9日為565人，10日574人，連續3天更新最大增幅。全部感染者數累計突破了6000人，而新感染者近一半感染源不明，無法追蹤。加上郵輪鑽石公主號乘客和船員的感染者712人等，到10日上午10時為止達6625人，死亡118人，面臨感染者爆髮式增長。

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日本首相安倍晉三4月7日傍晚在日本政府新型冠狀病毒感染對策本部會議上宣布：基於防備新型冠狀病毒疫情蔓延的修改後《特別措施法》（新冠特措法），東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡7個都府縣進入緊急事態，時間將持續至5月6日，而一些沒有被列入緊急事態宣言的一些自治體，出於對感染爆髮式增長的憂慮，紛紛要求進入緊急狀態，或獨自宣布進入緊急狀態。

日本京都府知事西脅隆俊和京都市市長門川大作10日在該市舉行記者會，表示將要求中央政府把京都府也列為基於防備新型冠狀病毒疫情蔓延的修改後《特別措施法》發布的緊急事態宣言的對象地區。京都府截至9日有165人感染，1人死亡。感染源不明的感染者不斷增加。

日本愛知縣知事大村秀章10日召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，表示縣政府將自行發布緊急事態宣言，要求縣，縣民避免不必要非緊急外出等。岐阜縣也表示自行進入緊急事態。