梵蒂岡及時感謝北京贈送抗疫物資

梵蒂岡聖座新聞室主任布魯尼周四表示感謝中國人民為遏止新冠疫情從中國送來了種種援助。據他表示：「這幾天，從中國，尤其透過紅十字會及河北進德公益基金會，若干醫療捐贈物資抵達了梵蒂岡藥局，傳達出中國人民和天主教團體關懷那些救援新冠病毒感染者，以及預防當前新冠疫情擴散的人員。」消息沒有透露中國援救疫情物資數量細節。

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據梵蒂岡官方消息，聖座感謝中國人民送來的援助物資。

消息說，聖座新聞室主任布魯尼「讚賞慷慨之舉，感謝天主教主教、天主教徒、有關機構，以及所有其他公民投入這個人道救援舉措」。

據布魯尼繼續指出：「聖座讚賞慷慨之舉，感謝天主教主教、天主教徒、有關機構，以及其他中國公民投入這個人道救援舉措，並向他們保證聖父教宗的敬重和祈禱。」

據《信仰通訊社》4月3日報導：「還在援助武漢和國內各地疫區的進德公益聽聞歐洲疫情告急，並收到了各國明愛會及教會醫院的求救信後，立即調整工作、調集全部人力物力資源，在梵蒂岡藥局的協助下有針對性地援助意大利倫巴第大區，特別是重災區米蘭總教區、利瑪竇神父的故鄉馬切拉塔教區、羅馬醫療牧靈辦公室、羅馬聖心大學傑梅里醫院等抗及疫情的最前線。

該消息說，3月16日一批包含著海內外華人基督徒和社會各界愛心的物資從進德公益起運意大利後，近日正在籌備的10萬隻醫用外科口罩和一批手套及防護服等物資將儘快送往意大利疫區。海內外神長教友及基督徒團體捐款捐物，通過進德公益向海外疫情捐助65萬隻一次性醫用外科口罩、4000多隻N95醫用防護口罩、1.8萬件防護服、2.7萬隻醫用防護手套、1萬多副護目鏡等約800箱。」