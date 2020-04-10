涉惡搞武漢肺炎與習譚 任天堂動物森友會傳中國下架

任天堂熱門電玩“集合啦！動物森友會”傳出遭中國大陸電商平台下架，微博上午瘋傳相關截圖，討論閱讀量超過200萬人次。此前，曾有玩家在網絡上傳惡搞中國國家主席習近平的遊戲畫面，新指控或涉提武漢肺炎及譚德塞。

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據中央社今天報道說，動物森友會遭中國電商下架，疑因玩家惡搞習近平。消息稱，任天堂熱門電玩“集合啦！動物森友會”傳出遭中國大陸電商平台下架。

中央社說，根據中國網友在微博的討論，目前“動物森友會”實體卡和數位版全部被電商平台下架，原因不明。有人則表示“如今能搜到的只有一些書和買了廣告的刷道具店家了”。社群媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）近日曾流傳數張“動物森友會”玩家在遊戲中惡搞習近平與世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的畫面截圖，其中更出現“武漢肺炎”、“武漢華南海鮮市場”等字樣。

中國電玩遊戲部落客“老刀99”則發文稱，電商平台下架“動物森友會”是真的，但停止服務器的消息是假的。“境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切”。據他表示，目前最悲觀的觀點認為，中國很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。“當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了”。

中央社說，公開資料顯示，“集合啦！動物森友會”是任天堂情報開發本部開發，並由任天堂發行的社交模擬系列遊戲。遊戲中，玩家生活在一個由擬人動物居住的村莊，展開各種活動。這款遊戲以其開放性著稱，玩家更可以自製遊戲中的造景、物件等。