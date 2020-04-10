美國威脅撤銷中國電信在美的業務許可

在中美技術競爭的背景下，美國周四（4月10日）威脅將撤銷中國電信在美從事業務的許可，理由是存在威脅美國國家安全風險。

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美國司法部周四在一份聲明中表示，基於國家安全疑慮，該部聯同其它多部一致向美國電信監管機構-美國聯邦通信委員會（FCC）建議，撤銷2007年對中國電信在美開展業務的許可。共同提出建議的其它聯邦機構包括美國國土安全部、國防部、國務院、商務部及美國貿易代表署等。

美國司法部表示，中國電信的運營存在對美國家安全”重大和不可接受的風險“、及運營中的違規行為。聲明特別提到網絡安全以及中國在針對美國“惡意行為”中的角色。

華盛頓已多次指責北京發起大規模網絡攻擊，特別是2017年對美國三大信貸機構之一艾克非（Equifax）的攻擊及2018年對酒店巨頭萬豪的攻擊。

司法部的擔心也包括中國電信可能受到中國政府控制或影響。 該部表示，提出該項建議是基於中國電信在美從事業務的性質，可能會讓中國政府支持的網絡黑客從事經濟間諜活動和破壞通信網絡。

司法部主管國家安全事務的副部長約翰·德默斯（John Demers）說：“政府、專業人員及私人數據的通信安全，取決於我們與和我們有相同價值觀的、可信賴合作夥伴國的合作。”

本周三，美國和英國計算機安全機構警告稱，以新冠病毒為誘餌的、受到包括中國在內一些國家支持的黑客攻擊活動再次擡頭。

美國司法部表示，中國電信因沒有報告存儲美國客戶數據的確切位置也違反了相關法律。

同樣是基於國家安全原因，2019年9月兩名參議員已向美國聯邦通信委員會提出禁止中國電信進入美國市場的要求。法新社報道指，最終將由聯邦通信委員會對此做出裁決，但白宮很可能會參與決定。總統特朗普此前暫停了對中國發起的技術和貿易戰。

特朗普政府希望禁止西方國家使用中國電信巨頭華為的5G技術，稱華為技術將使中國情報機構能夠獲得通過網絡傳輸的敏感信息，但華為堅持否認這些指控 。