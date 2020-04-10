美國藍星喬丹控中國山寨侵權官司8年小幅勝訴

中國最高人民法院上月底裁定，美國職籃NBA退役球星喬丹（Michael Jordan）狀告中國「喬丹體育」侵權案勝訴，結束長達8年的法律纏訟。

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據法新社消息，美國喬丹告中國山寨侵權案纏訟8年終勝訴。

維護知識產權是美中貿易戰核心癥結點之一，中國在雙方1月間簽訂的第一階段協議中，承諾提高對知識產權的保護。

據法新社說，中國最高人民法院上月底做出指標性裁決，禁止總公司設在福建的「喬丹體育」使用喬丹姓名的中文翻譯「喬丹」。

該報道稱，先前兩個判決都裁定「喬丹體育」勝訴。中國最高人民法院上月底推翻先前的判決，裁定喬丹勝訴，但仍允許「喬丹體育」繼續使用喬丹剪影的商標。這個商標和耐克（Nike）Air Jordan系列球鞋商標類似。然而，最高人民法院把商標使用權這部分，移交給中國國家知識產權局（State Intellectual Property Office）重新做出裁定。

喬丹2016年贏得中文譯名「喬丹」的姓名權，但對羅馬拼音書寫的Qiaodan（喬丹）不享有姓名權。

此前美國總統特朗普當選前據信與中國發生多個特朗普名稱侵權官司，都以失敗告終。