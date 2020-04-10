美已視中港為“一體”禁止美台高速網纜與香港連通

根據華爾街日報報道，美國官員准許Alphabet Inc旗下的谷歌（Google）啟動與台灣連接的高速互聯網光纜，但不能與香港連通，理由是存在國家安全隱患。報道指這項決定凸顯出美中之間越來越緊張的關係。

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報道指出，這項決定可能會終結香港作為美國互聯網電纜首選目的地的主導地位，並危及正在進行的幾個項目，其中包括一條由面書（Facebook）支持的連接洛杉磯和香港的光纜，以及一個由谷歌支持的連接香港和美國關島的項目。

華爾街日報的報道指，美國司法部周三宣布決定時說：“許可美國和香港直接連通光纜存在重大風險，有可能嚴重危害美國國家安全和執法利益。”這一決定得到了美國國土安全部和國防部的支持。

這些政府機構卻敦促美國聯邦通訊委員會（FCC）准許谷歌母公司Alphabet長達8000英哩的太平洋光纜網絡（Pacific Light），連接加州和台灣的部分。FCC周三下午批准了這一要求。

美國的顧慮同時反映華盛頓認為北京插手香港事務與日具增，一國兩制已經褪色走樣。香港立法會資訊科技界議員莫乃光告訴立場新聞，業界兩個月前已盛傳有關消息，當時美國看到香港受中國干預的情況越來越大，及香港各項自由受到剝削，已有擔憂海底光纖電纜連接台灣會引起國家安全風險，“擔心會不會有（中國）國安走來香港，透過海底光纖電纜盜取資料，超越商業活動”。

莫乃光議員又指，特首林鄭月娥過去數年來赴美國商會發表演講時，常自誇香港即將擁有全球首條連接美國加州的海底光纖電纜，但當兩個月前傳出美國憂慮有安全風險時，港府沒有向美國澄清及解釋情況，形容林鄭“佛系”處理事件。

芬蘭保安軟件公司 F-Secure 大中華區域總監李力恆指出，事件對互聯網公司及高科技公司的影響較大，特別是影響數據中心的發展，例如科技公司會轉向在新加坡、台灣等其他亞洲地區發展，視乎那個地區較多與西方互聯網接觸。他認為，香港多年以來是國際互聯網數據交換中心，例如日本電信業龍頭日本電信電話（NTT）亦會在香港設立中心，其中有賴國際對香港對司法制度的信任，“任何互聯網發展去內地（大陸）或者亞洲，會找司法健全的地方，大家都有共識投資。”

這條造價以百萬美元計的光纜已經建有連接至台灣和香港的部分，但尚未啟用。FCC擁有對海底光纜運營授權的最終權力，但在國家安全審查方面，通常會聽從其他機構的意見。

中國政府部門禁止包括面書和谷歌在內的一些美國公司在中國大陸運營，但香港卻可以不受限制地接入互聯網，從而成為想和中國大陸建立聯繫的跨國公司的中轉站。

華爾街日報指出，然而隨着北京方面對香港的立場趨於強硬，美國官員對香港的態度也發生了變化。幾個月以來，香港人一直在抵制北京方面推動香港與大陸融合的努力。

華盛頓正在轉向台灣這個自治島嶼，雖然北京方面宣稱台灣是中國的一部分，但美國通過軍售和非官方政治聯繫向台灣提供支持。