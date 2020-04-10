美疾控發布火神山研究 距帶毒者4米處仍有病毒

美疾控中心發布武漢研究報告，距帶毒者4米就可染病。

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美國疾控中心CDC出版的“Emerging Infectious Diseases”“新興傳染病”期刊4月10日星期五發布了一份武漢醫院的研究報告，當中顯示新冠病毒在距離病患4米之處仍可以存在於物體表面上，和空氣當中。

法新社華盛頓站指出，這份研究報告的局限性在於：這一調查雖然顯示病毒可以存在於距離病患4米之處，但“無法對病毒進行量化”。換一種說法，即“不是說因為病患通過打噴嚏或者呼吸把病毒噴射到空氣當中，距離病患本人可達4米，就意味着病毒在4米處達到足量，去傳染他人”。

中國研究專家們的這份報告研究對象是2月19日到3月2日之間武漢火神山醫院搶救中心的15名患者，另外還有24名病症較輕的病人情況也在研究範圍內，樣本物提取於地面，電腦鼠標，垃圾袋，床欄桿扶手，病人的口罩，醫護人員的防護用具，通風口，以及病房的多處空氣。研究專家們寫道：“新冠病毒在搶救病房的空氣與物體表面廣泛分布，這對於醫護人員和其他近距離接觸者造成潛在感染風險”，重症搶救室污染最嚴重區域依次是鼠標，垃圾袋，床，門把手，但半數醫護的鞋底也出現了病毒痕跡，研究報告表示，“強烈建議人員對其鞋子進行消毒，尤其是走出治療室之前…對口罩進行消毒，之後再扔掉”。研究人員還寫到：鑒於病患周邊環境出現廣泛污染痕跡，“在家隔離確診者並不是一種有效的防控”。