習近平對全球會追責似有清醒認識

中共政治局四月八日舉行常委會會議，習近平指國際不穩定不確定因素增多，要堅持底線思維，罕見地強調“做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備”。中共領導人似乎對未來中共政權面臨的嚴峻局勢，有相當清楚的預感。

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這次會議強調全面推進復工，中國面臨的經濟形勢很不樂觀，但是新冠疫情造成全球性大衰退的可能性極大，兩周前從中國傳出的消息顯示，東莞一帶，已經復工的工廠，因為外國客戶突然撤銷訂單，工廠旋即停產。這只是一個例子，今年中國的八百萬高校畢業生的出路，也絕不樂觀，所以，習近平說，國際疫情持續蔓延，世界經濟成長趨緩風險加劇。接著說，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨複雜的國際疫情和世界經濟形勢，因此，要做好較長時間應對思想準備。

習近平這是在敲警鐘，他沒有直接講出來的，恐怕是另外一個極其嚴重的問題，這就是有一天疫情終結之後，追責的問題。追責的問題原本沒有這麼緊急，這麼逼人，但由於北京當局操作下的一系列拙劣的甩鍋行為，引起國際社會、國際輿論的極大警惕和聲討。

北京數周來的系列甩鍋行為包括：一，疫情的源頭不在中國。這一甩鍋由外交部發言人趙立堅挑出，使用陰謀論推動，反遭致美國強力反彈，被特朗普反扣一頂“中國病毒”帽子，很不成功。其實，疫情爆發在中國武漢，這個事實比疫情的源頭在哪裡更重要，官方藉助鍾南山，質疑源頭，轉移目標，大約想轉嫁一個造成嚴重後果的重大責任，疫情爆發初期，當局隱瞞疫情，打壓吹哨人，疫情開始蔓延，當局否認人傳人，直到1月20號，才公開承認疫情嚴重，然而，北京當局真正重視抗疫是在中國春節初一之後。一個重要的信號是，即便在1月23日，當局迫不得已下令武漢封城，習近平率領眾常委團拜會上發表了一個被認為極其重要的講話，仍然隻字不提武漢疫情，隻字不提武漢一千多萬人正遭遇的苦難。

第二個重大的甩鍋行為就是“我們早已在一月初就向世界衛生組織通報”，這成了中共堵外人嘴的重要一招，但是，令人懷疑的是，北京究竟向世衛組織通報了什麼，通報到什麼程度，無從知悉。有一天，如果進行國際獨立調查，世衛組織可以向全世界公布通報詳情；北京一直隱瞞疫情，否認人傳人一直否認到1月20號，對內隱瞞，對外能夠通報到什麼程度，值得懷疑，如果世界衛生組織清楚武漢發生了人傳人的情況，還會完全順着中國官方，遲遲不做任何反應；有關武漢3000多名醫護人員感染的重大信息一直沒有完整通報，直到很晚的時候才披露出來，嚴重影響了其他國家衛生部門對疫情的嚴重性作出正確及時的判斷。

第三隱瞞淡化疫情，扭曲信息，阻礙或者誤導國際衛生組織及時採取行動，1月23號，北京下令武漢封城，就在武漢封城當晚，世衛組織召開緊急會議研究是否宣布武漢疫情構成全球公共衛生重大事件，因為這一指標對世界各國緊急行動起來，積極部署抗疫極為重要，但是，世衛組織當晚沒有做出任何決定，後來據法國世界報等媒體披露，原來中國駐世衛組織大使奉命堅決反對世衛組織做如是宣布，在世衛組織新聞會上，世衛組織總幹事譚德塞替中國辯護，稱讚中國有效防控，嚴重影響視聽，直到1月30日，世衛組織才宣布新冠疫情構成全球公共衛生緊急事件。

第四就是中國公布的武漢死於新冠病毒的數字受到國際輿論嚴重質疑，武漢1100萬人，湖北省6000萬人，由於早期當局淡化疫情，突然封城，重症蜂擁而至，醫療體系完全崩潰，醫院人滿為患，重症監護室早已飽和，許多患者無法被確診，因為確診後就要收治，而醫院已無法收治，這從『財新』『財經』等刊物的追蹤報道中，有大量的細節可以佐證。『財經』的報道引述醫護人員指出，許多無法確診的重症患者被打發回家，死去後算作普通肺炎。在武漢疫情最嚴重的時期，許多人見證了大量死人、殯儀館運轉不過來的情形，當局為了堵死可能的見證，抓捕了陳秋實、李澤華、方斌等試圖探究真相的公民記者。但是，在清明節前十幾天，當局開放死者家屬領取骨灰盒，媒體從長長的隊伍，排隊排五六個小時，以及一天給一家殯儀館運送的骨灰盒就超出2500個判斷，七個殯儀館，骨灰盒領取12天，死者應遠遠超過官方數字2500多人。

由於中國早期隱瞞疫情，後來提供的信息亦不完整，再加上死亡數字嚴重存疑，影響了外界準確判斷把握中國疫情的嚴重程度。新冠疫情走出中國國門後，已在全世界造成數萬人死亡，其兇險的程度才被各國醫護人員逐漸認識。

今天，不光西方輿論要追責，不信任中國提供的數據，中國的傳統友邦伊朗、巴西也不信任中國的數據，矛頭都指向中國，指責中國隱瞞疫情，給全世界造成重大災難，甚至有些國家的議員，一些機構和組織已經提出向中國索賠。

新冠疫情還在全球肆虐，這一場疫情給世界帶來的災難是空前的，疫情之後的世界可能發生重大改觀，歷史學者章立凡對自由亞洲表示，“現在很多人在這麼說，120年前是庚子年，來了八國聯軍，現在有可能是八十國聯軍，或者更多，因為武漢肺炎給全球的政治和經濟造成了災難，對中國的問責，從國際角度來說可能難以避免，不僅西方國家，一些原來和中國關係相對較好的國家，現在也逐漸變臉”。