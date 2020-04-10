聯合國安理會暫停中美口水戰開了視頻會議 5常遭指壞榜樣

聯合國秘書長古特雷斯美國東部紐約時間星期四稍晚在安理會為所謂「世代之戰」開會時，敦促各國要展現團結。古特雷斯在安理會因應疫情的首次會議上告訴意見分歧的各國：「在這個緊要關頭，安理會傳達出團結、有決心的信號，極其重要。」新冠病毒蔓延世界5大洲，安理會第一次開會討論議案。此前中美兩國因疫責爭吵。

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據法新社今天報道說，聯合國安理會商討抗疫大計，秘書長籲各國團結。

2019冠狀病毒疾病肆虐，聯合國秘書長古特雷斯在安理會名為「世代之戰」開會時，敦促各國要展現團結。古特雷斯說，在安理會因應疫情的首次會議上告訴意見分歧的各國：「在這個緊要關頭，安理會傳達出團結、有決心的信號，極其重要。」

這次安理會15個成員以視訊方式舉行閉門會議，聯合國總部發布古特雷斯談話的內容。據古特雷斯說：「安理會的參與，對減輕2019冠狀病毒疾病蔓延帶來和平、安全的問題，有至關重要的影響。今天若要戰勝蔓延的疫情，我們就必須一起努力，這意味我們要更加團結。」

古特雷斯說，「這是一場世代之戰，也是聯合國存在的意義。」

據法新社說，聯合國安全理事會（UNSC）經曆數周意見分歧，終於將在星期四首度針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開會討論。先前僵局主要肇因美國和中國間的角力。

聯合國安理會10個非常任理事國當中，以德國為首的9國受夠安理會遲未對這場全球空前危機採取行動，而在上周要求召開閉門視訊會議討論如何因應疫情。

據外交官員表示，各方磋商正朝向正確方向前進，華府不再堅持聯合國（UN）的文書將2019冠狀病毒疾病稱為來自中國的病毒，因北京曾對此表達憤怒。

聯合國秘書長古特雷斯預料將把會議焦點放在如何對抗疫情、維持聯合國的和平任務，以及如何促進安理會5個常任理事國和其他非常任理事國之間的團結。

據報道稱，目前有2項提案待會議討論。其一是北非國家突尼斯代表所有非常任理事國提出，內容據悉呼籲安理會採取「團結合作的緊急國際行動，以緩和2019冠狀病毒疾病疫情衝擊」，並要求全球戰事立即基於人道理由停火。這份決議草案從3月30日開始研擬，至今尚未安排何時表決。

另一項議案是法國提出，主要呼應古特雷斯3月主張，呼籲全球基於人道理由暫停所有敵對行動，以對抗疫情。然而，這項提案至今只有常任理事國參與，來自非常任理事國的外交官透露，這種情況「令人備感挫折」。

據法新社說，聯合國安理會延遲召開會議，除了因英國首相約翰遜感染2019冠狀病毒疾病住院，中國也以缺乏明確議程為由對開會持保留態度。

非政府組織（NGO）「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowen）指出：「有必要承認，10個非常任理事國之所以會合作，主要是5個常任理事國的壞榜樣促成。」據他說，數名非常任理事國的工作人員「竭力在安理會贏得席次」，但「中國和美國爭鬥不休，令他們震驚」，這阻礙安理會「針對我們這個時代的巨大危機達成共識」。

法新社稱，聯合國安理會若要通過任何決議，必須獲得15個理事國至少9國同意，且5個常任理事國不能有任何國家否決。