華春瑩邀請美國高官到中國享受自由

中國外交官的“強硬”最近常成國際焦點。中國外交部發言人華春瑩9日透過推特反擊美國國務院發言人歐塔加斯，“隨時歡迎到中國，你可以跟街上任何一人交談，享受自由”。世界日報說，人民日報旗下“俠客島”的表態更直白：西方政客要找中國“清算”？懟回去！

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據世界日報今天報道說，“美艦長為挽救下屬去職…自由在哪” 華春瑩再懟美：歡迎到中享自由。

報道稱，中國駐美大使崔天凱5日投書指，美中過去有些不太愉快的對話，此時不宜相互指責，應團結合作。歐塔加斯7日在推特引述崔的投書標題指，真正合作需要資訊透明及實際行動，而非“光說不練”。對此，華春瑩9日在推特撰文，稱歡迎到中國享受自由，並諷刺歐塔加斯，當美國航空母艦羅斯福號艦長為挽救船員和下屬性命而遭革職，“請問自由與透明在哪裡”？

報道指歐塔加斯和華春瑩上月19日起在推特一來一往，戰火猛烈，歐塔加斯批中國隱瞞疫情，並下令摧毀病毒樣本；華春瑩批，“撒謊和誹謗不會使美國偉大”。歐塔加斯23日回應，“12月31日，是台灣試圖警告WHO疫情可能人傳人的同一天。同一時間，中國當局叫醫生封口，且直到1月20日前，都拒絕承認病毒可能人傳人，帶來災難性的後果”。

該報道稱，歐塔加斯推文末註記“隱匿疫情”（CovidCoverup）與“中國立即資訊透明”（ChinaTransparencyNow）等標籤。

世界日報說，針對美方官員、西方政客對中國防控疫情的指責，人民日報旗下“俠客島”聲稱西方自己防控不力還“甩鍋”？拿了援助還“賣乖”？肯定近日多個中國駐外使館齊發聲，把這些抹黑言論懟了回去。