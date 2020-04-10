華為指照顧生意才用美國零配件 銷路好缺貨缺的一塌糊塗

新媒指華為消費者業務CEO余承東昨天（9日）表示，華為供應鏈可以做到不用美國的器件，但還是保留了少量的美國器件，與美國供應商保持合作關係，照顧他們的生意。他說：“我們沒有說全部用國產的，當然國產東西多一些，美國的大幅減少了，原則上我們可以完全實現對美國器件的替代，但我們照顧他們的生意。”

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據聯合早報今天報道稱，華為稱可完全不用美國器件，為照顧美企現用一些。

該報道引據中國經濟周刊消息，余承東在接受媒體採訪時表示，預計中國市場全年依然保持在20%以上增長。如果不是美國制裁的話，2019年華為就會成為全球第一大智能手機廠家。據余承東認為，中美之間相互依存，如果反制的話對雙方都是很大的傷害。

該報道稱，在此前，關於華為減少手機元器件訂單的傳聞甚囂塵上。有消息稱，華為將啟動第二波智能手機砍單，主要針對5G手機，以消化最高四、五千萬部的庫存。對此，余承東回應道，“華為手機沒有庫存，而是嚴重缺貨，春節期間的生產受到了疫情的影響，天天都在打電話催貨。缺貨缺的一塌糊塗，有庫存反而賺了。說庫存那是胡扯，他到我們公司倉庫去看了嗎？我們是缺貨，不是庫存積壓。我天天在催貨，這個缺那個缺，頭大的要命。”

據該報道說，3月31日，華為發布《2019年年度報告》。報告顯示，2019年華為營收8588億，同比增長19.1%；凈利潤627億，同比增長5.6%；研發費用1317億，占營收的比例提高到15.3%。其中，華為消費者業務營收4673億，同比增長34%，成為2019年華為集團的主要增長來源。