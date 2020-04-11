中國抗議安倍與蔡英文推特對話

近日，中國外交部圍繞日本首相安倍晉三與台灣總統蔡英文圍繞防治新冠疫情在推特上的對話，通過在北京的日本駐中國大使館向日本方面提出抗議。

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4月7日，日本一些城市宣布進入緊急狀態，當天，蔡英文在推特上圍繞新冠疫情向日本發出了聲援的信息。

蔡英文用日文寫道：日本各位：攜起手來，打贏這場戰鬥吧。

無論是地震還是颱風，都通過台日合作戰勝了。正因為如此，我們還會在勝利後再見。

她會用英文寫道：

我們會再次勝利（We can win again!）!

我們將再會（We will meet again!）!

安倍為此在4月8日用中文繁體字回應道：各位台灣的朋友們：對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。

我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！

對此，中方認為日方違背了“一個中國的原則”，向日方提出了抗議。

台灣的總統及立法委員選舉1月11日舉行投票與開票，民進黨候選人蔡英文再次當選。日本外務大臣茂木敏充1月11日發表談話，對蔡英文當選表示祝賀。

茂木敏充指出：台灣是與日本共有基本的價值觀，緊密的經濟關係和人員往來的重要的夥伴和朋友。日本政府將一如既往，深化與台灣非政府間的實務關係及交流與合作。