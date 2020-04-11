北京允美國最有影響力摩門教在滬建聖殿引驚訝

尼爾森在4月5日宣布，耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LSD)，也就是人們所熟知的摩門教，計畫修建八座聖殿，其中一座將坐落在中國上海，成為中國大陸第一座摩門教聖殿。根據自由之家在2017年初發布的一份題為《中國靈魂爭奪戰》的報告，自2012年以來，中國共產黨對宗教的控制和迫害整體呈上升趨勢，至少一億信仰者宗教群體面臨 “高度”或“非常高度”的受迫害危險。中國官方接受摩門教入華建聖殿引宗教自由與宗教外交猜測。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音報道說，宗教自由還是外交統戰 ? 摩門教獲准在中國建首座聖殿。

該報道採訪曾經生活在中國的摩門教教徒邁克·邦德(Mike Bond)笑着說，“說實話，我沒想到我有生之年能看到這一幕”，而中國宗教問題專家楊鳳崗則對美國之音表示，“我的第一反應是覺得不太可能”，據對華援助協會會長付希秋說，“我的第一感覺, 這可能是利用宗教做外交統戰的一部分”。

尼爾森在4月5日宣布，耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LSD)，也就是人們所熟知的摩門教，計畫修建八座聖殿，其中一座將坐落在中國上海，成為中國大陸第一座摩門教聖殿。此前，距離中國大陸最近的聖殿位於香港，中國教徒需要前往那裡進行宗教活動。然而從2019年開始，香港聖殿關閉三年，進行修繕。

該報道稱，美國之音聯繫摩門教位於猶他鹽湖城的總部，其公關部門表示“發言人和教會領袖暫時不對這個問題進行評論”。

在摩門教的中文網站上，關於上海聖殿更多的信息指，“僅限於持有效推薦書的耶穌基督後期聖徒教會之中國成員才被允許進入”，LSD中文網站解釋到，“使用此設施的最初階段，進入前需要預約。這個設施並非旅遊景點，即使是持有推薦書的教會成員遊客，也謝絕參觀”。與此同時，會長尼爾森表示，摩門教在中國的法律地位不變，外籍和中國教徒仍會分開從事宗教活動。

“我們尊重中國的法律法規，所以教會目前並不向，也不打算向中國派傳教士”，他說。

現年93歲的尼爾森曾是一名心臟外科醫生。根據摩門教網站介紹，他能夠說中文，並且幫助中國發展了心內直視手術。他說，“我們尊重中國的法律法規，所以教會目前並不向，也不打算向中國派傳教士”。

報道稱，中國宗教問題專家、普渡大學社會學教授楊鳳崗對美國之音說，任何宗教在這個時候在中國能被接納，都是一個積極的事情。“也許一個宗教在中國能夠被接納，會影響到其他宗教也會被接納。如果真的是有這個事情，這是令人鼓舞的“。據他補充道，目前他還沒有在中國政府網站上看到這個消息，所以關於這件事情的落實還有待進一步觀察。與此同時，他說，還要關注一些具體的問題。

據楊鳳崗說，“如果在這個過程中摩門教做出了很多的許諾，妥協，那問題就比較多了“，楊鳳崗說。他表示如果摩門教為了被中國政府接納，像梵蒂岡一樣與中國政府簽署協議，做出一系列的調整，那這可能又有另一層意思。楊鳳崗說，“摩門教在這個時候被接納，他們做了哪些許諾，將會在哪些方面配合中國政府做事情，包括在全球一些輿論的影響，我們都有待觀察”，他說。

在摩門教中文網站對上海聖殿的說明中，有幾點值得注意。說明提到：“摩門教在中國的法律地位沒有改變”，“外籍成員和本地中國成員將繼續分開聚會”，“教會保持政治中立”，“教會現在不派遣，也沒有計畫將來派遣傳教士來中華人民共和國傳教”，以及“在主的屋宇內的教導與中國傳統文化和價值觀是一致的”。

目前在摩門教網站上沒有找到統計中國摩門教徒的數量。

美國之音說，在習近平上台之後，中國的宗教環境明顯收緊。根據自由之家在2017年初發布的一份題為《中國靈魂爭奪戰》的報告，自2012年以來，中國共產黨對宗教的控制和迫害整體呈上升趨勢，至少一億信仰者宗教群體面臨 “高度”或“非常高度”的受迫害危險。

據對華援助協會的會長付希秋說，他認為摩門教此時被允許在上海建聖殿，是為了服從中國國家整體外交利益而做出的例外。他說，“摩門教在美國的外交界影響力很大，中共外交的官員，宗教政策的官員，統戰部的官員也應該都很清楚”。

中國目前承認的五大合法宗教分別是佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督新教，並不包括摩門教。據美國之音稱引述楊鳳崗表示，中國宗教方面的法律很混亂，憲法保障所有宗教都有合法地位，然而《宗教事務條例》又對各個宗教的合法性有不同規定。“你說它合法他就合法，說它不合法它就不合法，就看當地官員怎麼運作”。