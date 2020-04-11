新冠疫情稱穩 中國啟拼外貿推3保

新冠肺炎疫情在全球持續擴散，中國外貿面臨的形勢亦愈發嚴峻，“穩外貿”已成為中國應對疫情衝擊的重點領域。在已出台一系列政策措施後，中國商務部開足馬力保市場、保訂單、保份額，強化對外往來與暢通貿易渠道，鼓勵線上訂單，並再次強調願同美國在內的各個經貿夥伴的擴大合作關係。

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據路透社報道說，開足馬力穩外貿，中國願同美國在內的各經貿夥伴擴大合作。

據該報道說，在國新辦周五舉行的穩外貿專題發布會上，商務部部長助理任鴻斌指出，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏的，去年因為中美經貿摩擦，雙邊貿易量有所下降。中國願意在新的形勢下，擴大同包括美國在內的各個經貿夥伴的合作關係，希望中美雙方共同努力，促進雙邊貿易的健康發展。

任鴻斌直言，今年以來，受疫情的影響，中國外貿企業面臨的形勢異常嚴峻複雜。外貿企業不同於內貿企業，受到的困難來自於國內外，來自於短期和長期，現在主要的困難是訂單減少，成本上升，國際物流不暢，產業鏈、供應鏈受阻等等。全球疫情呈現快速流行態勢，疫情的不確定性成為外貿發展外部一個最大的不確定性。

據任鴻斌強調，儘管形勢異常嚴峻，但會加強疫情防控國際合作，保市場、保訂單、保份額，把疫情的影響降到最低，全力以赴穩住外貿外資基本盤。

路透社說，中共中央政治局常委會周三召開會議，中國國家主席習近平主持會議指出，面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。

中國總理李克強周二主持召開的國務院常務會議稱，要統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業。在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。

報道稱，第127屆廣交會將首次在網上舉辦，中國負責官員介紹指，將推動2.5萬家廣交會參展企業全部上線展示，並按照原實體展設置，分為出口展和進口展，所有展品同時上線；將加強供采對接服務，在線舉辦專場對接活動，加大線上撮合力度，提升辦展成效。