歐洲127議員政要批評世衛歧視台灣民眾

據台灣外交部今 (11) 天發布新聞稿指出，由於台灣長期遭受世界衛生組織（WHO）的歧視與不公平待遇，引起國際社會普遍關注，共計127位歐洲政要共同發聲，認為WHO排除台灣參與是對台灣人民的歧視與不公，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會（WHA），希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加。

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據聯合新聞網今天報道稱，新冠肺炎，歐洲127位政要共同發聲，指責WHO歧視台灣民眾。據消息說，127位歐洲政要共同發聲，認為WHO排除台灣參與是對台灣人民的歧視與不公，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會（WHA），希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加。

據台灣外交部今 (11) 天發布新聞稿指出，由於台灣長期遭受世界衛生組織（WHO）的歧視與不公平待遇，引起國際社會普遍關注，歐洲議會67位跨黨團議員8日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，加上德國國會60位跨黨派議員於4月2日連署致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），總共127位歐洲政要共同發聲，他們一致讚揚台灣因應新冠病毒的防疫模式值得學習。

台灣外交部除了向127位歐洲政要表示感謝，也強調希望譚德塞秉持專業倫理及中立立場，不要忽視2300萬台灣人民的健康福祉，確實履行WHO有關“不遺棄任何人”的一貫宗旨。

該報道稱，據歐洲議會聯名函的發起人議員史艾凡認為，WHO因為政治因素排除台灣，是對台灣2300萬人民的不公。德國國會聯名函發起人謝安妮則指出，WHO對台灣人民的歧視，與聯合國及WHO的價值理念不符。他們一致肯定台灣在此次疫情超前布署，強調國際合作與資訊分享至關重要，台灣的經驗值得學習，支持台灣以觀察員身份參與WHO的相關會議與活動，包括全球疫情警報與反應網絡（GOARN），此時正是國際合作的時機，將台灣納入國際衛生體系中，包括可在醫療物資供應及疫苗研發等領域合作，共同攜手對抗新冠病毒在全球蔓延。