港人權組織反對中國代表加入聯合國人權小組

香港人權監察和SOS（Sounds Of the Silenced）組織聯名發表聲明，要求聯合國人權理事會審慎考慮容許人權紀錄“惡名昭彰、劣跡斑斑”的中國派出代表出任屬下其中一個諮商小組的成員。他們認為，人權紀錄惡劣的中國仍然不應肩負如此重要的人事角色。

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在美國，國會湯姆・蘭托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rignts Commission）共同主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）日前發表聲明反對中國代表出任小組成員。他指出，中華人民共和國的代表蔣端將被任命為聯合國人權理事會的協商小組成員，而這個位置將在任命至少17名人權調查員、審查媒體自由、酷刑、法外處決和國家批準的失蹤等問題上發揮關鍵性作用。

史密斯說：“在中國自己的記錄得到清算之前，沒有任何理由授權中國政府官員蔣端調查侵犯人權的行為。”

在香港，SOS和人權監察已經收到聯合國人權理事會 （Human Rights Council)）主席發出的信件 （署名日期為昨天，即2020年4月9日），表明理事會正在尋覓人選出任四個專職報告員的職務，邀請非政府組織協助廣傳訊息，鼓勵不同背景的人士提出申請。四個職務空缺（其中兩個涉及原有專家續任）包括：

一，危險物質及廢料的無害環境管理和處置對人權的影響問題特別報告員；

二，人人有權享有能達到的最高標準身心健康問題特別報告員；

三，促進和保護意見和表達自由權問題特別報告員（續任）；和

四，販運婦女和兒童問題特別報告員（續任）。

聲明指出，中國於2020年4月1日被亞洲地區國家推舉為聯合國人權理事會 （Human Rights Counci）屬下諮商小組 的一員，參與甄選獨立人權專家的候選人，以出任理事會為監察不同範疇人權而設的專職人權報告員和工作小組。這些職務亦包括上述四個特別報告員。我們關注到第一和第三個職務的現任特別報告員曾就香港的示威活動以強烈字眼致函中國政府表達重大的關注。

就不同範疇的人權，聯合國人權理事會不時設立專責的特別報告員或專門工作小組，去關注、監察、調查研究和跟進相關範疇的人權。這些報告員和小組成員的甄選工作，首先由一個五人諮商小組負責，人選經它面試和審議後排出優次，以便向聯合國人權理事會主席提交一分名單，列出最適合各個專職空缺要求的候選人。理事會主席經諮詢後再將名單交人權理事會議決任命。諮商小組建議的人選，一般都會得到理事會通過接納，所以小組在人事任命上有甚大的影響力。

聲明指出，雖然除中國外尚有另外4名國家代表參與，而對中國的任命並不等於賦予中國包辦聯合國人權理事會人事任命的工作，亦非由中國制定挑選獨立專家的條件與資格。但即使如此，人權紀錄惡劣的中國仍然不應肩負如此重要的人事角色。

人權監察和SOS極度關注是次推舉中國的安排是否恰妥，因此舉實質上將大幅增加中國共產黨在聯合國人權事務上人事任命的話事權，便利中共阻止堅守普世人權價值和敢言的人選出任或連任有關的專門職位，甚至方便中國安插其屬意的人選，而且亦會讓中共更容易向在任的人權報告員和專門小組施予壓力，干預全球人權事務的監察工作。

他們同時指出，中國大陸人權紀錄甚差，鎮壓人權並無一刻止息，惡名昭彰、劣跡斑斑，而且將侵權延伸至香港。僅以言論自由為例，中共一直無間斷壓縮大陸甚至香港的言論空間，甚至令維權人士以至香港政經書局經營者“被失蹤”或是對他們進行任意拘留，此乃無從抵賴的鐵一般事實。又如發生於2015年、針對維權律師的“709大抓捕”一事中，至今仍然有人下落不明或被非法軟禁。此外，亦有部份香港2019年的社運參與者在北上大陸時，經歷過中國政府的無故“行政拘留”。現時，香港當局更連番打擊香港電台，以政治凌駕專業，侵犯港台的編輯自主，連提問求真的採訪都受到干預打壓。

他們認為單單就着中國得以位列諮商小組的一員已是極不恰當，恐怕會引致聯合國人權理事會的可信程度下降，不單影響聯合國人權理事會的職能，尤其是與其他維權人士和人權組織的合作，更損害理事會的公信力和形像。就着此事，SOS已去信聯合國人權事務高級專員辦事處，以表達嚴重關注，並懇請聯合國人權理事會仔細考慮對中國的任命以及日後諮商小組的建議，以免危及人權理事會的職能和聲望。