紐時稱中國被指介入台灣與譚德塞爭端

台灣政府周五表示，向世衛組織總幹事就種族歧視行為道歉的是假裝台灣公民的大陸網民。紐約時報說，但台灣方面沒有說明它是如何確定最初的消息是由中國人發布的。

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據紐約時報今天報道，台灣指責中國網民假冒台灣人向譚德塞道歉。

台灣政府周五表示，向世衛組織總幹事就種族歧視行為道歉的是假裝台灣公民的大陸網民。

該報道說，譚德塞是首個領導這一全球衛生機構的非洲人。他本周表示，近幾個月來，他一直受到來自台灣的種族主義攻擊，並指責台灣官員捲入其中。台灣外交部稱這一指控“毫無根據”。

台灣不同尋常的外交地位已經使其在國際社會處理這場大流行時成為爭論焦點。

該報道稱，中國宣稱台灣是其領土的一部分，並阻止它加入世衛組織，這令人擔心，在國際合作至關重要的時刻，台灣被排除在外。而自疫情暴發以來，世衛組織被指過於信任中國，這引發了台灣一些人士的共鳴。

長期以來，台灣當局一直指責中國在社交媒體上發起旨在削弱台灣的運動。

據台灣法務部表示，就在前一天，有中國網民發佈道歉文，以台灣人的名義向譚德塞道歉，隨後，台灣以外的一些網民開始發布相同的內容。紐約時報說，但該部門沒有說明它是如何確定最初的消息是由中國人發布的。