續拘孟晚舟 加拿大夢想在華遭禁兩公民獲釋能成真?

根據加拿大政府最新公布的肺炎疫情評估，疫情可能導致四萬多人死亡。加拿大民眾批評當局不作為，甚至幫助中國政府粉飾罪責。而避免對華強硬，究竟是否能換回遭中方羈押的加拿大公民呢？

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據自由亞洲報道，加拿大不願批評中國，真能換回遭羈押公民嗎？

據加拿大官方公布的疫情模型顯示，若完全不控制，最糟糕會有約10%人口感染疫情，4.4萬人死亡；但按照理想情況中間值，也可能會有1.1萬人死亡。這個數字讓許多加拿大人無法接受，紛紛批評特魯多政府無能。

據該報道稱，加拿大政府內部的文件顯示，政府雖早在今年1月就掌握中國武漢肺炎疫情的情況，但認為不需要針對中國入境旅客進行管制，雖然有很多國家封鎖中國旅客，但加拿大就是不願採取行動。僅在1月22日至2月18日期間，就有58000名旅客從中國抵達加拿大，其中2030名旅客來自湖北省。

最近，世界各國紛紛指責中國隱瞞疫情，世界衛生組織(WHO)也儼然成為中國的組織，一昧幫中國說話，但加拿大政府始終低調。政治評論員波諾科斯基(Mark Bonokoski)認為，這是罔顧全球衛生安全與社會責任：“中國需要負起責任。問題在於它的政治力量龐大，你看世界衛生組織和加拿大政府的回應，甚至還稱讚中國做得很好。如果不是中國一開始隱瞞疫情，情況不會這麼糟糕，全球不會那麼多人死亡。”

據一些專家認為，加拿大對中國友善，一方面源於自由黨政府長期就對中國有好感；另一方面是有兩個加拿大人 - 康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)還被拘押在中國。

據該報道指出，日前傳出，康明凱的父親病重，中國允許康明凱打電話回家慰問；同時，也給予兩人比較好的飲食以提高免疫力。加拿大前駐華外交官查爾斯·伯頓(Charles Burton)說，中國可能擔心他們若在監獄感染肺炎，甚至不幸死亡，將使加拿大和中國關係更糟糕，對釋放孟晚舟沒有幫助，對中國來說並不好。但查爾斯·伯頓也認為，即使疫情緩和了加中關係，也並不代表兩名加拿大人會被釋放，因為這牽涉到中美之間的政治角力。加拿大民主陣線副主席蘇明也認為，政府錯估了情勢，別以為向中國委曲求全就有好結果：“共匪永遠是欺軟怕硬，這點大家還不知道嗎？你自己強不起來，你說不出硬話，憑什麼人家放人？當初抓那兩個人就是為了孟晚舟的事報復。”

該報道說，康明凱和斯帕弗從2018年12月就被中國羈押，至今關押已經快五百個日子了。對於目前的加中關係進展是否能幫助兩人釋放回來，總理特魯多僅說仍在持續努力中：“不只是我們的駐華大使和領事官員，加拿大政府持續和中國當局交涉，希望他們儘快被釋放。我們知道，他們兩人遭遇的困境已經很久了，我們繼續向中國施壓，務必讓他們獲得較好的待遇，儘快回家。”