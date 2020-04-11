美專家提中國武漢外新冠病毒感染者3百萬數據

中國官方疫情數據的真實性一向是爭議話題。美國企業研究所學者史劍道（Derek Scissors）4月10日公布他的研究模型，推估中國除湖北以外的新冠病毒感染者近三百萬人。與美國各州擴大檢測並公布檢測數據不同，中國官方不曾公布總檢測數量。史劍道批評，這更加凸顯中國的數據不可信。史劍道也說，他自己的模型存在誤差可能，但無論如何，中國官方的數據是遠遠不可信的，關鍵就在於中國從未公布過檢測數字。

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據自由亞洲報道稱，美學者指：中國除湖北外新冠感染者近三百萬。

據美國企業研究所學者史劍道稱，“至於你信不信，我反正是信了”。還記得這句話嗎？這是前中國鐵道部發言人王勇平處理2011年溫州動車追尾事故時，留下的驚世名言。他相信鐵道部倉促掩埋車體，是為方便救災的說法，當時在記者會上遭輪番炮轟。將近十年過去了，新冠肺炎疫情從中國開始，造成全球大流行。儘管官方一再強調，疫情爆發以來，中國秉持公開、透明及負責任的態度，和各國分享資訊，不過，中國疫情數字，有很多人表示質疑。長期研究中國經濟與官方統計數據的史劍道，就是其中之一。

美國企業研究所學者史劍道說，“我的統計模型推測估算，中國感染新冠病毒的病例是將近三百萬人。所以，我認為，中國官方說，在湖北以外的確診病例只有一萬五千多例，一點都不合理。”

該報道稱，史劍道的模型推測，不包括湖北在內，中國感染人數將近三百萬，聽起來很驚人。據他解釋，自己是根據中國官方媒體報導資料推估，在湖北省全省關閉前，最少有一百二十萬人離開，所以，現在要追究湖北最初的確診數據，意義不大；按照感染率2.3%、應用意大利的疫情模型估算，這些人在中國採取嚴格措施前，已經在全國流動至少二十一天，推算出上述結果。

儘管他也說，自己的模型存在誤差可能，但無論如何，中國官方的數據是遠遠不可信的，關鍵就在於中國從未公布過檢測數字。

史劍道稱，“他們不大規模檢測的做法是故意的，因為他們不想知道，即使是在疫情嚴重的湖北，人們都無法想做篩檢就做篩檢。所以，我不認為北京的中央政府知道真實數據，因為他們根本就沒有做到能得到真實數據的檢測規模。”

自由亞洲說，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至4月10日，美國已有超過四十七萬人確診，疫情爆發的發源地中國官方數據則僅逾八萬二千例。美國已有超過一萬七千人死亡，中國則是超過三千三百人死亡。

人口超過三億的美國，有多少人做了檢測？儘管美國聯邦政府也沒有相關數據，不過，網上有民間團體“冠狀病毒疾病追蹤項目”（The COVID Tracking Project）搜集各州衛生部的統計數據顯示，截至4月10日，全美檢測數量已經超過兩百三十萬人，美國的篩檢人數應是世界最高。

根據中國衛健委官網，中國直到4月1日才開始公布無癥狀感染者人數。也就是說，美國是篩出病毒帶原者就算確診，而中國是無癥狀感染者，不計入確診人數。

史劍道就對約翰霍普金斯這種不根據篩檢規模公布各國數字的做法，很有意見。史劍道指出，“這種把中國沒有做大規模檢測而得出的數據，和其它國家相比較，然後說，哇，你看，中國確診數字受控了！這完全胡說八道，這種比較方法不科學，也有誤導。”

自由亞洲說，中國的官方數據究竟可不可信？事實上，中國自己的專家，例如上海疫情醫療救治專家組組長張文宏不久前曾這麼說：“我認為，這是一個非常敏感的問題” 。

據該報道，中國的數據真實度太敏感。十四億人口的大國從疫情爆發至今，大批疑似病患沒有獲得檢測的機會，還有大批無癥狀感染者沒有計入統計數字。如果北京官方所說的確診約八萬二千例，死亡約三千三百例是真的，王勇平當年還有一句驚世名言，或許可以是註解：這是一個奇蹟。