非洲人在廣州：非盟與美國務院發怒 中方急稱確保非洲公民合法權益

美國國務院譴責中國政府行為的針對非洲人的仇外現象，認為彰顯中非合作空洞。

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美國國務院在4月11日星期六對中國政府進行抨擊，認為中國出現“政府行為針對非洲人的仇外現象，尤其是廣州市在抗擊排查新冠感染工作期間對尼日利亞公民的行為，當屬仇外”。

法新社華盛頓站當天引述多名在廣州市生活的非洲人的話稱，廣州市目前對尼日利亞公民染疾的懷疑度升高，他們被踢出住宅，連入住旅店都出現困難。對此，美國國務院一名發言人表示，“在華工作生活的非洲人遭受着不公正對待與虐待，令人難過的是，這提醒世界，中國與非洲的合作夥伴關係非常淺薄空洞”。

這名發言人繼續解釋道，“中國官員曾經竭力不讓世界了解這場大流行病，這一時期，世界理當互相扶持，共同恢復，但中國官員則忙着把非洲學生趕到大街上，沒有食物，沒有住所”。他認為，“雖然中國政府對非洲人出現這種仇外現象令人遺憾，卻也並非意料之外…任何一個關注中國在非洲大舉輸出工程的人都了解中國政府這種操控行徑”。

近幾個星期以來，美國一直譴責中國政府在新冠疫情初始階段缺乏透明度，譴責“由於中國政府延誤，導致世界其他地方出現大量死亡”。法新社則評價認為，特朗普2017年上任以來，對非洲表現出的興趣寥寥，但卻屢次三番要求非洲警惕中國對非洲投資背後的意圖，認為這些中國投資與貸款實質上對非洲並不像看上去那麼友好。

除了美國，廣州市非洲人的境遇還引發了非洲聯盟的關注，非盟主席穆薩-法基-馬哈馬特表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達“嚴重關切”。具體非洲國家而言，加納已經就此召見中國駐該國大使，該國外交部長伯喬威在公開聲明裡譴責“廣州市非洲人遭受的非人遭遇”。肯尼亞外交部也聲明，稱“廣州市出現了針對外國人的不負責任現象，尤其是很多廣州業主，針對非洲裔公民”。該聲明還指出，肯尼亞政府已經收到中國駐內羅畢大使館的回復，中方稱“將會立刻採取行動，保證非洲公民的合法權益”。中國外交部發言人趙立堅在剛剛過去的周四曾經坦言，中國現在最要緊的任務是防止輸入型病例，也許會在執行過程當中出現一些誤會。