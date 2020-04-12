中國先進075兩棲攻擊艦上海船廠失火 消息速刪

據中國軍事論壇鼎盛軍事網友今日附上照片，顯示中國解放軍075型兩棲攻擊艦在上海滬東中華造船廠發生火災。至此火災事故原因不明。網上初始消息曾迅速被刪除。據信涉事075型兩棲攻擊艦是中國自主研製的，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。

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據聯合早報今天報道說，中國075兩棲攻擊艦發生火災，船尾被熏黑。根據中國網絡鼎盛軍事，中國解放軍075型兩棲攻擊艦着火，產生大量黑色煙霧。

軍事論壇鼎盛軍事網友今日附上照片，顯示中國解放軍075型兩棲攻擊艦在上海滬東中華造船廠發生火災。075型兩棲攻擊艦尾部被熏黑。

該報道引據香港01消息，照片顯示075型兩棲攻擊艦過火後的尾部被熏黑。另有視頻顯示，075的尾部出現明顯的大火，煙柱也隨風飄得很遠。據消息人士透露，着火的是建造中的解放軍首艘075型兩棲攻擊艦。

這艘着火的075艦於2019年9月25日正式下水，至今仍在舾裝中。此次大火恐怕會延遲該艦的交付時間。

該報道稱，據新華社此前報道，075型兩棲攻擊艦是中國自主研製的，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。該艦去年9月25日下水後將按計畫開展設備調試、系泊航行試驗等工作。新浪軍事曾引述自媒體報道，外界認為解放軍第一艘兩棲攻擊艦海試周期，大約在一至兩年時間。也就是說最遲2021年，第一艘中國國產兩棲攻擊艦就會列裝部隊。第二艘應該會在2022年左右服役，外界普遍認為2025年之前，中國海軍至少會有兩艘兩棲攻擊艦。

該報道稱，外界對它的尺寸估計為，長度為230米，寬33米，滿載排水量36000至40000噸。對於國產兩棲攻擊艦的艦載直升機數量，外界推測應該在24至36架之間。艦上裝載有雷達、電子戰系統和通訊等系統，武器則包括紅旗10近程艦空導彈、1130近程反導艦炮、多功能火箭發射器等等，艦載電子系統和武器系統由艦載綜合作戰系統統一指揮控制，形成整體防禦體系，增強對來襲導彈攔截能力，另外還配備有編隊指揮控制系統，可以為遠洋機動作戰、兩棲作戰和非傳統作戰任務提供指揮控制。