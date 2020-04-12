中國疫情南北雙憂 與俄邊境繼續關閉

中國廣東非洲裔居民因新冠病毒疫情引發不滿之際，中國東北黑龍江省人民政府外事辦公室今天（12日）發布通知，提醒在俄中國公民，綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道4月13日後繼續臨時關閉，在此期間請勿貿然前往濱海邊區經綏芬河口岸入境。中國央視新聞指，連日來綏芬河口岸入境人員激增，確診病例和無癥狀感染者數量迅速上升。

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據聯合早報今天報道說，綏芬河口岸旅檢通道將繼續關閉。據黑龍江省人民政府外事辦公室今天（12日）發布的通知，綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道4月13日後繼續臨時關閉。報道引據中國央視新聞消息，連日來，綏芬河口岸入境人員激增，確診病例和無癥狀感染者數量迅速上升，引起關注。消息說，為更好治療由境外輸入病例，綏芬河市已建設方艙醫院投入使用。

因中國黑龍江省綏芬河口岸入境人員連日來增加，確診病例和無癥狀感染者數量迅速上升。根據最新公告，綏芬河站多趟列車將停運。

據微信公號“今日綏芬河報社”消息，4月11日，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司綏芬河站公告，根據旅客出行變化，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司自4月12日起決定重新公布動車組列車開行方案，本次停運列車免收退票手續費。

此前，綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部於4月7日發布通知，自4月8日6時起對全市所有小區實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。通知稱，按照要求，小區居民每戶可每三天派出一人外出購買生活必需品且當天必須返回。進出小區人員按“通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩”管理。

據聯合早報引述中國官方消息，中國抗疫專家組抵達莫斯科。

中國從境外輸入疫情的風險持續上升，由境外傳入的確診病例涉及27個省份或直轄市。其中，俄羅斯輸入病例近日劇增，除了黑龍江外，內蒙古滿州里前天（10日）一天新增27例俄羅斯的輸入型確診病例。

中國外交部昨天宣布，中國抗疫醫療專家組昨天（11日）上午已啟程赴俄，幫助應對疫情。

該報道引據中新網消息，專家組已於當地時間11日下午（新加坡時間12日凌晨）抵達莫斯科，隨機也攜帶一批向俄方捐贈的抗疫物資。

報道引述官方消息指，中國專家組抵達俄羅斯的相關消息當天在俄最大社交媒體VK上引起熱烈反響。俄羅斯眾多網友紛紛點贊留言，表達對中國伸出援手的感激之情。

該報道稱，外國疫情蔓延後，中國國際航班被收緊，很多中轉城市和國家緊急關閉口岸，回國路受阻，很多留學生和華人經由俄羅斯回國，令從俄羅斯輸入的病例突增。